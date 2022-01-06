Оголошено штормове попередження: де очікується погіршення погоди

6 січня вдень в Закарпатській області значні дощі з переходом у мокрий сніг

У четвер, 6 січня, у західних область України очікується погіршення погодних умов. Зокрема в Закарпатській області та в Карпатах очікується сильний мокрий сніг. Ситуація представляє перший рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

«За даними Укргідрометцентру, 6 січня вдень в Закарпатській області значні дощі з переходом у мокрий сніг; в Карпатах значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті негода вирує уже декілька днів поспіль. Через дощі авто опинилися у водяному полоні, затоплені десятки будівель.

Нагадаємо, станом на ранок 5 січня на території Закарпатської області внаслідок підняття ґрунтових вод зафіксовано низку підтоплень.

Зазначимо, напередодні рятувальники попереджали українців про підйом рівня води у річках.

Нагадаємо, синоптики зафіксували температурні аномалії у країнах Європи. 5 січня в Україні прогнозуються дощі, мокрий сніг, а на півдні температура підвищиться до +13°C