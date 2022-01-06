  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Оголошено штормове попередження: де очікується погіршення погоди

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий - Оголошено штормове попередження: де очікується погіршення погоди
    Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий
    фото glavcom.ua

    6 січня вдень в Закарпатській області значні дощі з переходом у мокрий сніг

    У четвер, 6 січня, у західних область України очікується погіршення погодних умов. Зокрема в Закарпатській області та в Карпатах очікується сильний мокрий сніг. Ситуація представляє перший рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

    «За даними Укргідрометцентру, 6 січня вдень в Закарпатській області значні дощі з переходом у мокрий сніг; в Карпатах значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, на Закарпатті негода вирує уже декілька днів поспіль. Через дощі авто опинилися у водяному полоні, затоплені десятки будівель.

    Нагадаємо, станом на ранок 5 січня на території Закарпатської області внаслідок підняття ґрунтових вод зафіксовано низку підтоплень.

    Зазначимо, напередодні рятувальники попереджали українців про підйом рівня води у річках.

    Нагадаємо, синоптики зафіксували температурні аномалії у країнах Європи. 5 січня в Україні прогнозуються дощі, мокрий сніг, а на півдні температура підвищиться до +13°C

    Читайте також:

    Теги: ДСНС рятувальники негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Оголошено штормове попередження: де очікується погіршення погоди