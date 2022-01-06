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    Січень у Києві дивує температурними рекордами: погода, як у квітні

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    Максимальна температура у столиці 5 січня піднялась до +10,7&deg;С - Січень у Києві дивує температурними рекордами: погода, як у квітні
    Максимальна температура у столиці 5 січня піднялась до +10,7°С
    фото з відкритих джерел

    За п'ять днів січня в Києві вже встановлено чотири температурних рекорди

    5 січня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря склала +6,5°С, що на 0,7°С вище рекордного значення температури для цього дня 1961 року. Кліматична норма перевищена на 9,1°С, що відповідає погоді початку квітня. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

    Максимальна температура у столиці 5 січня піднялась до +10,7°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1925 року на 2,3°С.

    У січні поточного року це вже четвертий температурний рекорд.

    Як повідомлялося, 3 січня у Києві вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3°С, що на 0,3°С вище рекордного значення температури для цього дня 1899 року. Кліматична норма перевищена на 7,3°С, що відповідає погоді кінця жовтня.

    Як повідомлялося, середньомісячна температура грудня у Києві склала -1,6°С, що вище за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 0,2°С.

    У 2021 році в Києві було зафіксовано 25 температурних рекордів.

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    Теги: прогноз погоди Київ рекорд повітря
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    Січень у Києві дивує температурними рекордами: погода, як у квітні