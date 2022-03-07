Українська артилерія рознесла російських окупантів (фото)
Українські захисники завдають удару по загарбникам
Збройні сили України завдали чергового удару по російським окупантам, знищив колону техніки. Результат професіоналізму наших захисників можна подивитися на фото:
Нагадаємо, що станом на ранок, врати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки. Про це розповів Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 березня орієнтовно склали:
- особового складу – понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 290 од,
- Бойових броньованих машин ‒ 999 од,
- артилерійських систем –117 од,
- РСЗВ – 50 од,
- засоби ППО – 23 од,
- літаків – 46 од,
- гелікоптерів – 68 од,
- автомобільної техніки - 454 од,
- кораблі / катери – 3 од,
- цистерн з ППМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.