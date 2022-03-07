Військові знищили 30 вертольотів та три колони техніки окупантів за ніч
ЗСУ мали успішну ніч, знищили десятки техніки агресора
Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсона
Під Херсоном Збройні сили України знищили 30 російських вертольотів. А також три колони військової техніки під Миколаєвом. Про це повідомляє Командування морської піхоти у Facebook.
«Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсона. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 вертольотів ворога, а ще жива сила і техніка», – йдеться в повідомленні.
Крім того, вчора на підступах до Миколаєва були знищені три колони. Українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, сім гаубиць Д-20.
Нагадаємо, втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки.
Раніше голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк розповів, що ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тис. російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених.