Військові знищили 30 вертольотів та три колони техніки окупантів за ніч

Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсона

Під Херсоном Збройні сили України знищили 30 російських вертольотів. А також три колони військової техніки під Миколаєвом. Про це повідомляє Командування морської піхоти у Facebook.

«Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсона. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 вертольотів ворога, а ще жива сила і техніка», – йдеться в повідомленні.

Крім того, вчора на підступах до Миколаєва були знищені три колони. Українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, сім гаубиць Д-20.

Нагадаємо, втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки.

Раніше голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк розповів, що ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тис. російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених.