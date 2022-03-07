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    Події в Україні

    Військові знищили 30 вертольотів та три колони техніки окупантів за ніч

    ЗСУ мали успішну ніч, знищили десятки техніки агресора - Військові знищили 30 вертольотів та три колони техніки окупантів за ніч

    ЗСУ мали успішну ніч, знищили десятки техніки агресора

    фото: Командування морської піхоти

    Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсона

    Під Херсоном Збройні сили України знищили 30 російських вертольотів. А також три колони військової техніки під Миколаєвом. Про це повідомляє Командування морської піхоти у Facebook.

    «Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсона. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 вертольотів ворога, а ще жива сила і техніка», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, вчора на підступах до Миколаєва були знищені три колони. Українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, сім гаубиць Д-20.

    Нагадаємо, втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки.

    Раніше голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк розповів, що ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тис. російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених.

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    Теги: окупанти ЗСУ війна військові озброєння Андрій Загороднюк #stoprussia
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    Військові знищили 30 вертольотів та три колони техніки окупантів за ніч