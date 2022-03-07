В Україні почав діяти спеціальний Telegram-канал пошуку загублених під час війни дітей

Новий канал оперативно надає інформацію про дітей, яких знайшли, та дітей, які загубилися

За допомогою пошукової бази також можете знайти дорослих,

В Україні створили Telegram-канал, який оперативно надає інформацію про дітей, яких знайшли, та дітей, які загубилися. Про це написав радник МВС Антон Геращенко.

За допомогою пошукової бази також можете знайти дорослих, зв’язок із якими було втрачено.

Для пошуку дитини у запиті необхідно вказати:

ім’я та прізвище зниклої людини

її рік народження

обставини, за яких вона зникла

коли востаннє був зв’язок із нею

її контактний номер

Посилання тут: https://t.me/poshuk_znyklyh

Нагадаємо, в Україні з’явився сайт, на який можна завантажувати воєнні злочини російської армії. До слова, щоб відволікти малят від тривоги, викликаними обстрілами і сиренами, запустили телеграм-канал з українськими аудіоказками та цікавими історіями.

Нагадаємо, що російські загарбники вбили 38 українських дітей за 10 днів війни. Лише за останню добу внаслідок обстрілів російських загарбників у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик. Також, за її даними, у Бучі на Київщині двоє важкопоранених дітей померли через неможливість отримати медичну допомогу.