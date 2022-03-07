Втрати російських окупантів в Україні: нові дані Генштабу
Російські окупанти втратили в Україні 46 літаків та 68 гелікоптерів
Втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки. Про це розповів Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 березня орієнтовно склали:
- особового складу – понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 290 од,
- Бойових броньованих машин ‒ 999 од,
- артилерійських систем –117 од,
- РСЗВ – 50 од,
- засоби ППО – 23 од,
- літаків – 46 од,
- гелікоптерів – 68 од,
- автомобільної техніки - 454 од,
- кораблі / катери – 3 од,
- цистерн з ППМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Раніше голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк розповів, що ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тис. російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених.
Триває дванадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Противник продовжує наступальну операцію проти України.