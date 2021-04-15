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    Українські та канадські артилеристи готуються до масштабних міжнародних навчань (фото)

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    Разом з українськими артилеристами на полігоні працюють канадські військові, представники навчально-тренувальної місії&nbsp;UNIFIER - Українські та канадські артилеристи готуються до масштабних міжнародних навчань (фото)
    Разом з українськими артилеристами на полігоні працюють канадські військові, представники навчально-тренувальної місії UNIFIER

    До навчання на території Польщі залучатимуться підрозділи з Данії, Польщі, України та США

    26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича Сухопутних військ Збройних Сил України проходить підготовку на полігоні Міжвидового центру підготовки ракетних військ і артилерії. Гармаші не лише проходять відновлення боєздатності після виконання завдань в районі ООС, але і готуються до участі в міжнародних навчаннях «Дайнемік фронт 2021».

    Це серія багатонаціональних навчань артилерійських підрозділів з бойовими стрільбами, які проводяться Командуванням підготовки 7 армії Сухопутних військ ЗС США.

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    Українські та канадські артилеристи готуються до масштабних міжнародних навчань (фото)
    Українські та канадські артилеристи готуються до масштабних міжнародних навчань (фото)
    Українські та канадські артилеристи готуються до масштабних міжнародних навчань (фото)
    Українські та канадські артилеристи готуються до масштабних міжнародних навчань (фото)
    Українські та канадські артилеристи готуються до масштабних міжнародних навчань (фото)
    Українські та канадські артилеристи готуються до масштабних міжнародних навчань (фото)
    Українські та канадські артилеристи готуються до масштабних міжнародних навчань (фото)

    Як інформує Служба зав’язків з громадськістю Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України, навчання буде проведено в період протягом травня та вересня 2021 року на території трьох держав: Німеччини, Польщі і Туреччини. Артилеристи Сухопутних військ Збройних Сил України залучатимуться до участі у навчанні на території тренувального центру з підготовки артилерійських підрозділів Збройних Сил Республіки Польща (м. Торунь).

    До навчання на території Польщі залучатимуться підрозділи від 4 держав, а саме: Данії, Польщі, України та США.

    Разом з українськими артилеристами на полігоні працюють канадські військові, представники навчально-тренувальної місії UNIFIER.

    «Ми співпрацюємо зі ЗСУ у напрямку майбутньої подальшої підготовки та над програмою наставництва. Під час підготовки українських артилеристів ми з кожним днем бачимо все більше спільного у нашій роботі. Також ми вражені тим, що багато військовослужбовців уже виконували завдання в районі бойових дій», – зазначив представник групи з підготовки артилеристів міжнародної тренувальної операції UNIFIER капітан Збройних Сил Канади Грегорі Гарбер.

    Участь нашого артилерійського підрозділу в навчанні «Дайнемік фронт 2021» в першу чергу дасть змогу удосконалити навички нашого особового складу, підвищити злагодженість підрозділів і набути спроможності до участі з артилерійськими підрозділами країн-партнерів у багатонаціональних операціях з підтримання миру та безпеки.

    Теги: Польща США ЗСУ Канада армія військові
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