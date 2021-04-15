Українські та канадські артилеристи готуються до масштабних міжнародних навчань (фото)

До навчання на території Польщі залучатимуться підрозділи з Данії, Польщі, України та США

26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича Сухопутних військ Збройних Сил України проходить підготовку на полігоні Міжвидового центру підготовки ракетних військ і артилерії. Гармаші не лише проходять відновлення боєздатності після виконання завдань в районі ООС, але і готуються до участі в міжнародних навчаннях «Дайнемік фронт 2021».

Це серія багатонаціональних навчань артилерійських підрозділів з бойовими стрільбами, які проводяться Командуванням підготовки 7 армії Сухопутних військ ЗС США.

Як інформує Служба зав’язків з громадськістю Командування Сухопутних Військ Збройних Сил України, навчання буде проведено в період протягом травня та вересня 2021 року на території трьох держав: Німеччини, Польщі і Туреччини. Артилеристи Сухопутних військ Збройних Сил України залучатимуться до участі у навчанні на території тренувального центру з підготовки артилерійських підрозділів Збройних Сил Республіки Польща (м. Торунь).

До навчання на території Польщі залучатимуться підрозділи від 4 держав, а саме: Данії, Польщі, України та США.

Разом з українськими артилеристами на полігоні працюють канадські військові, представники навчально-тренувальної місії UNIFIER.

«Ми співпрацюємо зі ЗСУ у напрямку майбутньої подальшої підготовки та над програмою наставництва. Під час підготовки українських артилеристів ми з кожним днем бачимо все більше спільного у нашій роботі. Також ми вражені тим, що багато військовослужбовців уже виконували завдання в районі бойових дій», – зазначив представник групи з підготовки артилеристів міжнародної тренувальної операції UNIFIER капітан Збройних Сил Канади Грегорі Гарбер.

Участь нашого артилерійського підрозділу в навчанні «Дайнемік фронт 2021» в першу чергу дасть змогу удосконалити навички нашого особового складу, підвищити злагодженість підрозділів і набути спроможності до участі з артилерійськими підрозділами країн-партнерів у багатонаціональних операціях з підтримання миру та безпеки.