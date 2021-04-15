У Путіна висловились щодо можливих нових санкцій США

У Кремлі заявили про інтереси РФ в контексті санкцій США

Щодо санкцій діє «принцип взаємності», заявив Пєсков

Москва засуджує санкційні прагнення Вашингтона та буде відповідати на них за принципом взаємності, заявив 15 квітня журналістам прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

За словами речника Кремля, «у будь-якому випадку діє принцип взаємності в цій справі, взаємності так, щоб нам найкращим чином забезпечити свої інтереси»

Він також додав, що офіційних повідомлень щодо санкцій ще не було, тому Кремль не буде нічого коментувати, але зазначив, що «диму без вогню не буває».

Також Пєсков заявив, що ймовірні нові санкції США не посприяють зустрічі Путіна та президента США Джозефа Байдена.

«Те, що обговорювані ймовірні санкції аж ніяк не сприятимуть такій зустрічі – це однозначно. А завадять або не завадять – це буде рішення президента», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, Білий дім готується оголосити масивний пакет санкцій та інших обмежень для російських чиновників та організацій, причетних до зловмисної діяльності Росії проти Сполучених Штатів.

За даними Bloomberg, обмеження будуть накладені на 20 російських організацій і 12 росіян, в тому числі представників уряду і розвідки.

Адміністрація президента США оголосить про нові обмеження проти Росії скоординовано з Євросоюзом, повідомили джерела CNN.



