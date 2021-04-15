США скасували прохід своїх кораблів у Чорне море. Туреччина підтвердила офіційно

Штати знову зможуть запросити прохід кораблів через протоки Дарданелли та Босфор тільки через 15 днів

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу підтвердив, що США скасували прохід своїх військових кораблів в Чорне море, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на телеканал NTV.

«Вчора США усно підтвердили нам, що скасували прохід. Письмового повідомлення поки немає», – сказав Чавушоглу телеканалу 15 квітня.

Він зазначив, що якщо американські кораблі не пройдуть через протоки Дарданелли та Босфор 15 квітня, то, відповідно до конвенції Монтре, США знову зможуть запросити прохід кораблів тільки через 15 днів.

14 квітня видання Hurriyet з посиланням на свої джерела в МЗС Туреччини повідомило, що зміна маршруту кораблів сталася на наступний день після переговорів президентів Росії і США Володимира Путіна та Джозефа Байдена. Есмінці «Дональд Кук» і «Рузвельт» ВМС США в середу, 14 квітня, призупинили свій рух в сторону Чорного моря. Обидва американські військові кораблі мали пройти протоки і до 5 травня залишатися в Чорному морі.

Нагадаємо, американські ракетні есмінці Donald Cook і Roosevelt, пройшовши протоку Гібралтар, увійшли в акваторію Середземного моря. За даними МЗС Туреччини, кораблі повинні були увійти в Чорне море 14 і 15 квітня.

У міністерстві закордонних справ Росії назвали провокацією прямування кораблів Військово-морських сил США в Чорне море. Як заявив заступники глави МЗС РФ Сергій Рябков, США «здійснюють провокацію», направляючи свої військові кораблі в Чорне море, що загрожує «ризиком інцидентів».

Американський президент телефонував президенту РФ 13 квітня. Байден заявив про стурбованість щодо нарощування військових сил РФ в окупованому Криму та на кордонах України та закликав Росію до деескалації конфлікту.