Санкційний привіт Путіну від Байдена

Росія будує «русскій мір», зневажаючи Захід. Але гроші російські олігархи тримають на Заході

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The New York Times пишет, что США должны ввести мощные санкции против России. За атаки на избирательную систему США. Что логично. Ведь как говорил еще герой Пьер Ришар в фильме «Игрушка» - французам важны только французские трупы. Так и американцам важнее всего то, что касается именно их. Поэтому и наказание за атаку на выборы может быть мощнее, чем санкции против Путина за плохое поведение в Сирии или Украине.

Как пишет Times, новый пакет антироссийских санкций, о которых, как сообщалось, США намерены объявить в четверг, должен коснуться суверенного долга РФ. А именно – запрет на покупку нового долга Минфина России, Центрального Банка России и суверенных российских фондов. И это очень мощный удар. И пока трудно поверить, что такой удар может быть возможен. Как пишет Wall Street Journal, запрет начнет действовать с 14-го июня. Может начать. Это самые мощные санкции, которые вводились против России с 2014 года.

Что это означает? Что Россия не сможет занимать на внешнем рынке. Практически вообще не сможет. И у России существенно ограничится возможности брать в долг на внутреннем рынке. В рублях. Потому что там тоже был большой процент либо иностранных Фондов либо российских банков с иностранным капиталом. И это очень больно. Почему? Потому что любая страна в мире сейчас живет с долгами. И закрытый доступ к внешнему финансированию означает удар по бюджету страны. Фактически, означает невозможность нормально финансировать дефицит бюджета. Американцы как бы говорят «Если у вас так много денег, что вы тратите их на войну и кибератаки, то пусть у вас теперь будет мало денег».

В прошлом году русские активно наращивали долг. Как и все страны мира в период пандемии. Теперь такой возможности у них не будет. В 2020 году Государственный долг увеличился на 39,9% и составил 17,8% от ВВП. Примерно половина – это внутренний долг. Вторая половина – внешний долг. Это мало. Меньше 20% от ВВП. И давало возможность наращивать заимствования. Теперь это резко становится много. Ведь этот долг надо будет погашать. А обычный механизм, когда вы занимаете новый долг для выплат по старому теперь не работает. При этом, внешний долг в иностранной валюте составляет 56,8 млрд долларов. И их надо будет достать из тумбочки и заплатить.

При этом, старый долг продолжает обращение. Чтобы не бить по инвесторам, которые уже купили его. Просто никто не будет покупать новый российский долг. Кроме самих россиян. Таким образом, США защищает своих собственных граждан, уже инвестировавших в долги России.

Смертельно ли это для России сейчас? Пока что нет. Во-первых, накопленные резервы высоки. Фонд национального благосостояния составляет 183 млрд долларов. Во-вторых, высокие цены на нефть позволяют контролировать дефицит бюджета. И уменьшают потребность во внешнем заимствовании. Хотя дефицит бюджета все равно есть. На 2021 год запланирован дефицит бюджета в 2,75 трлн руб. (2,4% ВВП), в 2022-м – 1,25 трлн руб. (1% ВВП), в 2023-м – 1,41 трлн руб. (1,1% ВВП). И взять эти деньги теперь будет гораздо сложнее. Не говоря уже о том, что эти цифры не включают в себе потребность в погашении уже существующего долга. Вряд ли Путин решиться объявить дефолт. Ведь тогда это будет стоить его экономике еще дороже. Тем более, что такие санкции точно сделают жизнь российского бизнеса сложнее.

Россия строит русский мир. Презирая загнивающий Запад. Но деньги то на Западе. Но доступ к внешним рынкам был как раз той подушкой безопасности, которая всегда была у России на тот случай, если упадут цены на нефть. Или произойдет еще какой-то форс-мажор, существенно сокращающий поступления в бюджет. Сейчас этой подушки безопасности не будет. Так что правильно, что россиянам рекомендуют теперь путешествовать по России вместо Турции. Деньги теперь надо тратить осторожнее. Скоро их может и не быть.

Что это означает? Что Россия заплатит цену. Заплатит ее каждый россиянин. Жизнь которого станет хуже, чем могла бы быть до санкций. До того момента, как Путин решил вмешаться в выборы в США. И до того момента, как Путин решил аннексировать Крым. Развалит ли это Россию и приведет ли это к моментальному экономическому коллапсу? Нет, не приведет. Но такой цели никто и не ставит. В администрации США не хотят вместо проблемы одного психа с ядерной бомбой получит проблему из 50-и халифатов с ядерными бомбами.

Джерело: блог Сергія Фурси

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