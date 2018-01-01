В Іспанії на фестивалі примушують коней стрибати через багаття. Неймовірні фото та відео

Повір'я стверджує: кінь, який перескочить через багаття, очиститься і отримає захист від злих сил.

Стрибати коней через багаття примушують іспанці на щорічному фестивалі Las Luminarias у селі Сан Бартолоне де Пінарес. Свято має 500-річну історію. Активісти-«зелені» критикують його. Вважають актом жорстокого поводження з тваринами. [GALLERY_BLOCK] Фестиваль відбувається напередодні 17 січня - Дня Святого Антонія. Повір'я



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Daily Mail За народним повір'ям, коні, котрі пройдуть через вогонь напередодні 17 січня, очистяться від негативу

Повір'я стверджує: кінь, який перескочить через багаття, очиститься і отримає захист від злих сил.

Стрибати коней через багаття примушують іспанці на щорічному фестивалі Las Luminarias у селі Сан Бартолоне де Пінарес.

Свято має 500-річну історію. Активісти-«зелені» критикують його. Вважають актом жорстокого поводження з тваринами.

Фестиваль відбувається напередодні 17 січня - Дня Святого Антонія.

Повір'я стверджує: кінь, який перескочить через багаття, очиститься і отримає захист від злих сил.

Іспанська партія «Анімалісти проти знущань над тваринами» заявила, що фестиваль є прямим свідченням неналежного поводження з тварианми, повідомляє Daily Mail.

«Все що я маю сказати, що тварини не страждають зовсім», - заперечив сільський голова Марія Гомес та додав, що влада наймає ветеринарів. Вони слідкують за фестивалем. Ще жодній тварині не була заподіяна шкода.

На одному з відео видно: кінь, котрий не побажав йти через вогонь, скинув із себе вершника. Обійшлося без серйозних травм.

Джерело: Gazeta.ua