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    В Іспанії на фестивалі примушують коней стрибати через багаття. Неймовірні фото та відео

    Повір'я стверджує: кінь, який перескочить через багаття, очиститься і отримає захист від злих сил.
    Стрибати коней через багаття примушують іспанці на щорічному фестивалі Las Luminarias у селі Сан Бартолоне де Пінарес. Свято має 500-річну історію. Активісти-«зелені» критикують його. Вважають актом жорстокого поводження з тваринами. [GALLERY_BLOCK] Фестиваль відбувається напередодні 17 січня - Дня Святого Антонія. Повір'я
    • Сьогодні, 10:35
    • Розсилка
    <span>За народним повір'ям, коні, котрі пройдуть через вогонь напередодні 17 січня, очистяться від негативу</span>
    Фото: Daily Mail
    За народним повір'ям, коні, котрі пройдуть через вогонь напередодні 17 січня, очистяться від негативу

    Повір'я стверджує: кінь, який перескочить через багаття, очиститься і отримає захист від злих сил.

    Стрибати коней через багаття примушують іспанці на щорічному фестивалі Las Luminarias у селі Сан Бартолоне де Пінарес.

    Свято має 500-річну історію. Активісти-«зелені» критикують його. Вважають актом жорстокого поводження з тваринами.

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    В Іспанії на фестивалі примушують коней стрибати через багаття. Неймовірні фото та відео
    В Іспанії на фестивалі примушують коней стрибати через багаття. Неймовірні фото та відео
    В Іспанії на фестивалі примушують коней стрибати через багаття. Неймовірні фото та відео
    В Іспанії на фестивалі примушують коней стрибати через багаття. Неймовірні фото та відео
    В Іспанії на фестивалі примушують коней стрибати через багаття. Неймовірні фото та відео
    В Іспанії на фестивалі примушують коней стрибати через багаття. Неймовірні фото та відео
    В Іспанії на фестивалі примушують коней стрибати через багаття. Неймовірні фото та відео
    В Іспанії на фестивалі примушують коней стрибати через багаття. Неймовірні фото та відео
    В Іспанії на фестивалі примушують коней стрибати через багаття. Неймовірні фото та відео
    В Іспанії на фестивалі примушують коней стрибати через багаття. Неймовірні фото та відео
    В Іспанії на фестивалі примушують коней стрибати через багаття. Неймовірні фото та відео
    В Іспанії на фестивалі примушують коней стрибати через багаття. Неймовірні фото та відео
    За народним повір'ям, коні, котрі пройдуть через вогонь напередодні 17 січня, очистяться від негативу. Фото: Daily Mail

    Фестиваль відбувається напередодні 17 січня - Дня Святого Антонія.

    Повір'я стверджує: кінь, який перескочить через багаття, очиститься і отримає захист від злих сил.

    Іспанська партія «Анімалісти проти знущань над тваринами» заявила, що фестиваль є прямим свідченням неналежного поводження з тварианми, повідомляє Daily Mail.

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    «Все що я маю сказати, що тварини не страждають зовсім», - заперечив сільський голова Марія Гомес та додав, що влада наймає ветеринарів. Вони слідкують за фестивалем. Ще жодній тварині не була заподіяна шкода.

    На одному з відео видно: кінь, котрий не побажав йти через вогонь, скинув із себе вершника. Обійшлося без серйозних травм.

    Джерело: Gazeta.ua

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