Генпрокурор Луценко влаштував запальні танці зі своєю... собакою

Домашнє відео танців генпрокурора потрапило в інтернет

Генеральний прокурор Юрій Луценко влаштував вдома запальні танці зі своєю собакою Черчиллем. Відео танцю опубліковано в Youtube. 30-секундне відео танцю генпрокурора було опубліковане сьогодні на каналі користувача Антона Пупакіна. На кадрах видно, як Луценко танцює під запальну музику зі своїм домашнім улюбленцем бернською вівчаркою. Луценко



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Юрій Луценко і його домашній улюбленець

Домашнє відео танців генпрокурора потрапило в інтернет

Генеральний прокурор Юрій Луценко влаштував вдома запальні танці зі своєю собакою Черчиллем.

Відео танцю опубліковано в Youtube.

30-секундне відео танцю генпрокурора було опубліковане сьогодні на каналі користувача Антона Пупакіна.

На кадрах видно, як Луценко танцює під запальну музику зі своїм домашнім улюбленцем бернською вівчаркою. Луценко тримаючи за передні лапи пса виконує з ними танцювальні па.

За кадром чути голос ймовірно дружини генпрокурора Ірини Луценко, яка спочатку дає вказівки «танцюристам», а потім голосно з них сміється.

Варто зазначити, що танці з собаками фрістайл виділили як самостійний спортивний напрямок. Зараз чемпіонати з фрістайлу регулярно проводять в найбільших європейських країнах і США. Показові виступи танцювальних дуетів відкривають престижні виставки, викликаючи захоплення і здивування відвідувачів.