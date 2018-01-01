Спікером парламенту Каталонії обрали прихильника незалежності регіону

Торрент отримав 65 голосів

Депутата лівої республіканської партії Каталонії (ERC) Роже Торрента обрали спікером парламенту Каталонії. Про це повідомляє El Pais. Видання зазначає, що Торрент отримав 65 голосів. Як відомо, 38-річний Торренте з 2007 року був мером міста Саррія де Тер (провінція Жирона). Новий спікер вже втретє був обраний в регіональний парламент. Зазначено,



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Роже Торрент

Торрент отримав 65 голосів

Депутата лівої республіканської партії Каталонії (ERC) Роже Торрента обрали спікером парламенту Каталонії. Про це повідомляє El Pais.

Видання зазначає, що Торрент отримав 65 голосів. Як відомо, 38-річний Торренте з 2007 року був мером міста Саррія де Тер (провінція Жирона).

Новий спікер вже втретє був обраний в регіональний парламент. Зазначено, що заступниками спікера стали депутат від сепаратистської партії Junts per Catalunya і від партії «Громадяни».

Honrat i agraït per ser escollit el 15è President del @parlament_cat. Conjurem-nos per recuperar les institucions del país i tornar-les a posar al servei de la ciutadania el més aviat possible. Faré de la democràcia i la convivència els pilars del meu mandat. pic.twitter.com/nM4KQ7cZ7J — Roger Torrent (@rogertorrent) 17 січня 2018 р.

Варто відзначити, що сьогодні, 17 січня, депутати парламенту регіону вперше після дострокових виборів зібралися на перше засідання. При цьому раніше повідомлялося, що партії, які за підсумками минулих виборів отримали більшість у парламенті, готові підтримати висунення Карлеса Пучдемона на пост глави уряду.