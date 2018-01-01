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    Спікером парламенту Каталонії обрали прихильника незалежності регіону

    Торрент отримав 65 голосів
    Депутата лівої республіканської партії Каталонії (ERC) Роже Торрента обрали спікером парламенту Каталонії. Про це повідомляє El Pais. Видання зазначає, що Торрент отримав 65 голосів. Як відомо, 38-річний Торренте з 2007 року був мером міста Саррія де Тер (провінція Жирона). Новий спікер вже втретє був обраний в регіональний парламент. Зазначено,
    • Сьогодні, 15:41
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    Роже Торрент
    Роже Торрент

    Торрент отримав 65 голосів

    Депутата лівої республіканської партії Каталонії (ERC) Роже Торрента обрали спікером парламенту Каталонії. Про це повідомляє El Pais.

    Видання зазначає, що Торрент отримав 65 голосів. Як відомо, 38-річний Торренте з 2007 року був мером міста Саррія де Тер (провінція Жирона).

    Новий спікер вже втретє був обраний в регіональний парламент. Зазначено, що заступниками спікера стали депутат від сепаратистської партії Junts per Catalunya і від партії «Громадяни».

    Варто відзначити, що сьогодні, 17 січня, депутати парламенту регіону вперше після дострокових виборів зібралися на перше засідання. При цьому раніше повідомлялося, що партії, які за підсумками минулих виборів отримали більшість у парламенті, готові підтримати висунення Карлеса Пучдемона на пост глави уряду.
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