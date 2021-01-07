В Москві почали продаж «сталінської шаурми» (фото)

Новий імпортозамінний продукт готують кухарі в одностроях НКВС

У новому році в російській столиці почав діяти заклад громадського харчування Stalin Doner, який активно використовує образ радянського диктатора в своїй продукції.

Гаслом закладу є «Йосип Віссаріонович запрошує скуштувати».

Судячи з фотографій, що зʼявилися у мережі, серед асортименту продукції присутні «шаурма від Берії з соусом ткемалі», «сталінська подвійна» та «хрущовська у сирному лаваші».

Декілька років тому у Москві через скаргу групи ветеранів, серед яких був екссекретар політбюро ЦК КПРС Володимир Долгіх, було припинено діяльність шашличної під назвою «Антирадянська».

Позаминулого року Басманний суд Москви засудив керівника російського представництва українського дитячого видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» та засновника мережі ресторанів «Корчма Тарас Бульба» Юрія Белойвана до двох років позбавлення волі за надуманими звинуваченнями в ухиленні від сплати под.