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    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті

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    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті

    Змагання проводяться щорічно з 1998 року, а з 2000 року стали міжнародними

    19 і 20 липня в Хюрюнсалмі, Фінляндія, на стадіоні «Вуорісоу» пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті. У ньому взяли участь 165 команд з різних країн.

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    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті
    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті
    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті
    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті
    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті
    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті
    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті
    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті
    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті
    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті
    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті
    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті
    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті
    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті
    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті
    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті
    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті
    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті
    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті
    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті
    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті
    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті
    Веселощі в багнюці. Як пройшов Чемпіонат світу з футболу на болоті

    Змагання діляться на кілька категорій: чоловіки профі, жінки профі, любителі чоловіки, любителі жінки, бізнес і мікс. На заболоченому полі розміром 60 на 35 метрів грають в футбол дві команди по 5 осіб. На гру відводиться 2 тайми по 13 хвилин. Змагання проводяться щорічно з 1998 року, а з 2000 року стали міжнародними.

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