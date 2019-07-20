Ольга Харлан вийшла у фінал чемпіонату світу



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Ольга Харлан спробує стати шестиразовою чемпіонкою світу Red Bull

У півфіналі наша титулована фехтувальниця перемогла суперницю з Румунії

28-річна українська шаблістка Ольга Харлан вшосте в кар'єрі вийшла у фінал особистої першості чемпіонату світу, який триває в Будапешті (Угорщина).

Впевнено пройшовши попередні стадії, у півфіналі олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 перемогла бронзову призерку чемпіонату Європи-2017 Б'янку Паску з Румунії - 15:5.

В іншому півфіналі олімпійська чемпіонка-2016, семиразова чемпіонка світу Софья Вєлікая із РФ перемогла 15:11 гречанку Теодору Іконтуру.

Тож доля золота вирішиться у класичному для жіночої шаблі протистоянні між Харлан і Вєлікою.

Зауважимо, що досі Харлан вигравала золото чемпіонатів світу п'ять разів, зокрема тричі (Будапешт-2013, Казань-2014 і Ляйпціґ-2017) в особистій першості. Ще два особистих фінали (в Анталії-2009 і Парижі-2010) Ольга програла. У другому випадку - саме Вєлікій.

Додамо, що загалом за кар'єру Харлан була призеркою чемпіонатів світу 14 разів - п'ять золотих, сім срібних і дві бронзових нагороди.

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