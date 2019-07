Як 13-річний українець штурмував п’єдистал чемпіонату світу (відео)

Наш юний стрибун у воду Олексій Середа фінішував четвертим на чемпіонаті світу

Український 13-річний стрибун у воду Олексій Середа фінішував четвертим у стрибках з 10-метрової вишки на чемпіонаті світу з водних видів спорту в корейському Кванджу.

Наш юний спортсмен пропустив вперед лише більш досвідчених китайців Яна Цзяню та Яна Хао, а також росіянина Алєксандра Бондаря.

