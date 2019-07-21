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    Як 13-річний українець штурмував п’єдистал чемпіонату світу (відео)

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    Олексій Середа - Як 13-річний українець штурмував п’єдистал чемпіонату світу (відео)
    Олексій Середа
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    Наш юний стрибун у воду Олексій Середа фінішував четвертим на чемпіонаті світу

    Український 13-річний стрибун у воду Олексій Середа фінішував четвертим у стрибках з 10-метрової вишки на чемпіонаті світу з водних видів спорту в корейському Кванджу.

    Наш юний спортсмен пропустив вперед лише більш досвідчених китайців Яна Цзяню та Яна Хао, а також росіянина Алєксандра Бондаря.

    Середа також став четвертим і в парних виступах.

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    Вихід Олексія в фінал змагань на 10-метровій вишці забезпечив йому путівку на Олімпіаду-2020.

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