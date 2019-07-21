  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Фінляндії проголосували троє українців, які приїхали з Росії

    • Розсилка
    У Фінляндії проголосували троє українців, які приїхали з Росії

    З усіх включених у списки виборців на закордонній дільниці № 900101 18 тисяч - це виборці, які проживають у Росії

    На закордонній виборчій дільниці №900101 при посольстві України в Фінляндській Республіці проголосувало троє українців, що приїхали з Російської Федерації.

    Про це повідомив заступник голови виборчої комісії Денис Перцев.

    «Включено у списки виборців 20 439 осіб. На цей час проголосувало всього 206 людей, з яких троє громадян України приїхало з Росії», - розповів Перцев, якого цитує УНН.

    За його словами, з усіх включених у списки виборців на дільниці близько 2 тис. осіб - виборці, що проживають саме у Фінляндії, ще 18 тис. - це виборці, які проживають у Росії.

    «Цього разу все дуже тихо, жодних порушень. Черг нема, ці вибори відбуваються набагато краще... Цього разу не було жодної людини, яка б скаржилась, що її нема у списку виборців», - додав заступник голови виборчої комісії.

    Як повідомлялося, сьогодні в Україні проходять позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

    Станом на 17:00 у день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради правоохоронці зафіксували вже 1614 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.

    Поліція відкрила 21 кримінальну справу через порушення в день виборів.

    За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.

     Читайте також: Що можна, а що заборонено у день голосування. Пам’ятка виборцю
    Читайте також
    ЦВК Росія Верховна Рада вибори депутати Фінляндія українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ