У Фінляндії проголосували троє українців, які приїхали з Росії



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З усіх включених у списки виборців на закордонній дільниці № 900101 18 тисяч - це виборці, які проживають у Росії

На закордонній виборчій дільниці №900101 при посольстві України в Фінляндській Республіці проголосувало троє українців, що приїхали з Російської Федерації.

Про це повідомив заступник голови виборчої комісії Денис Перцев.

«Включено у списки виборців 20 439 осіб. На цей час проголосувало всього 206 людей, з яких троє громадян України приїхало з Росії», - розповів Перцев, якого цитує УНН.

За його словами, з усіх включених у списки виборців на дільниці близько 2 тис. осіб - виборці, що проживають саме у Фінляндії, ще 18 тис. - це виборці, які проживають у Росії.

«Цього разу все дуже тихо, жодних порушень. Черг нема, ці вибори відбуваються набагато краще... Цього разу не було жодної людини, яка б скаржилась, що її нема у списку виборців», - додав заступник голови виборчої комісії.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні проходять позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

Станом на 17:00 у день голосування на позачергових виборах до Верховної Ради правоохоронці зафіксували вже 1614 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.

Поліція відкрила 21 кримінальну справу через порушення в день виборів.

За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.