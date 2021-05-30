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    Відмовили легені – трирічну дівчинку літаком доправили із Запоріжжя до «Охмадиту»

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    Із Запоріжжя дівчинку було вирішено транспортувати бортом санавіації після консультації фахівців, які прибули з Києва - Відмовили легені – трирічну дівчинку літаком доправили із Запоріжжя до «Охмадиту»
    Із Запоріжжя дівчинку було вирішено транспортувати бортом санавіації після консультації фахівців, які прибули з Києва
    Фото: dsns.gov.ua

    Організм дитини насичували киснем за допомогою системи штучного кровообігу

    Із обласної дитячої лікарні Запоріжжя до столичного «Охмадиту» літаком доправили 3-річну дівчинку.У дитини діагностували гострий респіраторний дистрес-синдром важкого ступеня з тотальним ураженням легенів, які не виконують свою функцію. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

    Лікарі за допомогою екстракорпоральної мембранної оксигенації штучно насичували кров дитини киснем поза організмом. Цю систему штучного кровообігу привезли напередодні зі столиці.

    Із Запоріжжя дівчинку було вирішено транспортувати бортом санавіації після консультації фахівців, які також прибули з Києва. Надалі її лікуванням займатимуться столичні лікарі.

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    Відмовили легені – трирічну дівчинку літаком доправили із Запоріжжя до «Охмадиту»
    Відмовили легені – трирічну дівчинку літаком доправили із Запоріжжя до «Охмадиту»
    Відмовили легені – трирічну дівчинку літаком доправили із Запоріжжя до «Охмадиту»
    Відмовили легені – трирічну дівчинку літаком доправили із Запоріжжя до «Охмадиту»
    Фото: dsns.gov.ua

    Раніше до Одеси за допомогою санавіації доправили пораненого бійця ВСУ. 22-річного чоловіка було доставлено до військового госпіталю з численними переломами.

    Також у Кегичівському районі на Харківщині 5-річний хлопчик впав у багаття. Про це інформує поліція Харківщини. Дитину за допомогою санавіації було доставлено до однієї з лікарень Харкова, де йому було надано всю необхідну допомогу.

    Теги: Запоріжжя державна служба поліція ВСУ
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    Відмовили легені – трирічну дівчинку літаком доправили із Запоріжжя до «Охмадиту»