Уродженця Азербайджану, що втік із зали суду на Київщині, спіймали через два дні

Афраса Мемедсоя судили за вчинення розбою, а тепер судитимуть ще й за втечу

В неділю, 30 травня, працівниками київської поліції було затримано уродженця Азербайджану Афраса Куддасар-Огли Мамедсоя, який два дні тому вчинив втечу із зали Ірпінського міського суду. Про це повідомляє Національна поліція Київської області на своїй сторінці у Facebook.

«Найближчим часом затриманий отримає підозри за скоєння втечі та за напад на працівника поліції. Дякуємо всім, хто долучився до пошуків втікача!» – говориться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Мамедова звинувачують за статтею 187 КК України (розбій). Він знайомився з жінками, запрошував їх на побачення, а під час зустрічі грабував.

Яким чином чоловікові вдалося втекти із зали суду, наразі встановлюють правоохоронці.

Учора стало відомо, що через втечу підозрюваного у Київській області було введено поліцейську спецоперацію щодо розшуку та затримання зловмисника, а в районі Ірпеня озброєні правоохоронці перевіряли кожну машину, яка виїжджає з міста.

Нагадаємо, що Україна скасувала кільком десяткам «кримінальних авторитетів» дозвільні документи на проживання, частина з них депортована до країн їхнього походження. Так, 27 представникам криміналітету зі списку санкцій РНБО анульовані дозвільні документи на проживання в Україні, 10-х примусово повернули до країн їхнього походження із забороною в'їзду на територію держави. Серед них – уродженці Грузії та Вірменії, які підтримували зв'язки з представниками криміналітету не тільки в країнах свого походження, але і в різних регіонах України.

Зокрема, 28 травня з Волинської області було примусово депортовано на батьківщину громадянина Грузії, внесеного до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, який встиг оформити шлюб та вид на мешкання в Україні.