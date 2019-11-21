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    До реанімації Одеси доставили пораненого на Донбасі військового

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    Пораненого бійця ВСУ доставили санавіацією - До реанімації Одеси доставили пораненого на Донбасі військового
    Пораненого бійця ВСУ доставили санавіацією

    Чоловіка доставили з переломом хребта, тіла грудної клітини та забоєм м'яких тканин

    До Одеси за допомогою санавіації було доставлено пораненого бійця ВСУ.

    Про це повідомляє волонтер Андрій Танцюра у Facebook.

    Як зазначається, 22-річного чоловіка було доставлено до Одеського військового госпіталю з численними переломами.

    «Бортом санавіації в одеський військовий госпіталь в відділення реанімації доставлено боєць, 22 роки. Перелом хребта, перелом тіла грудної клітини, забій м'яких тканин. Хлопець сам з смт. Сарата Одеської області», - йдеться у повідомленні.

    Наразі медики оцінюють стан здоров'я травмованого як стабільний важкий.

    Facebook ВСУ госпіталь
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