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    На Луганщині викрили бойовика, який розчарувався у терористах

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    Слідчі завершують досудове слідство і найближчим часом спрямують до суду обвинувальний акт - На Луганщині викрили бойовика, який розчарувався у терористах

    Слідчі завершують досудове слідство і найближчим часом спрямують до суду обвинувальний акт

    Фото з відкритих джерел

    Поліція викрила бойовика «ЛНР» – той розповів, що «розчарувався і повернувся»

    На Луганщині поліцейські викрили 24-річного мешканця м. Сєвєродонецьк, який брав участь у незаконному збройному формуванні «Заря» так званої «ЛНР».

    Про це повідомляє поліція Луганської області.

    Чоловік розповів поліцейським, що у 2015 році він вступив до лав НЗФ так званої «ЛНР», де обіймав посаду заступника командира взводу батальйону «Заря», який дислокувався на території обласного військкомату у м. Луганськ.

    Зі слів чоловіка, через пів року через конфлікт з командиром та погані умови служби він покинув ряди батальйону та вступив до іншого батальйону бойовиків – «Брянка СССР». За свою «службу» чоловік отримував зарплатню в розмірі 15 000 російських рублів, але згодом також розчарувався в ідеях бойовиків, покинув їх лави і поїхав на заробітки до РФ.

    В подальшому повернувся на підконтрольну Україні територію до рідного міста Сєвєродонецьк.

    В рамках відкритого за даним фактом кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 КК України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» чоловікові повідомлено про підозру. Зазначається, що слідчі завершують досудове слідство і найближчим часом спрямують до суду обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження.

    Нагадаємо, від снайперського обстрілу 27 травня під Новотошківським Луганської області загинув військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ Максим Польовий. Максим воював за Україну з 2014 року, пройшов Дебальцеве.

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    Теги: ЗСУ ЛНР тероризм Луганськ поліція чоловік
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    На Луганщині викрили бойовика, який розчарувався у терористах