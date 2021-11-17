Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби

За підсумками 10 турів Україна посіла друге місце у групі, обійшовши Фінляндію

В соцмережах жваво обговорюють потрапляння збірної України до плей-оф чемпіонату світу з футболу.

Зокрема, інтернет-жартівники дякують збірній Франції: саме успішна гра чемпіонів світу проти Фінляндії дозволила нашій команді продовжити боротьбу.

Нагадаємо, за підсумками 10 турів Україна посіла друге місце у групі, обійшовши Фінляндію, та візьме участь у стикових матчах за право виступити на ЧС-2022. Українська команда набрала 12 очок і буде несіяною під час жеребкування.

Потенційними суперниками української збірної в півфіналі є Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Вельс.

Загалом до плей-оф вийшли 12 збірних. Півфінали відбудуться 26 березня 2022 року, фінали – 29-го.

Жеребкування стикових матчів пройде 26 листопада.



