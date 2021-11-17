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    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби

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    Збірна Франції допомогла Україні - Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Збірна Франції допомогла Україні
    Фото: Брутальний футбол

    За підсумками 10 турів Україна посіла друге місце у групі, обійшовши Фінляндію

    В соцмережах жваво обговорюють потрапляння збірної України до плей-оф чемпіонату світу з футболу.

    Зокрема, інтернет-жартівники дякують збірній Франції: саме успішна гра чемпіонів світу проти Фінляндії дозволила нашій команді продовжити боротьбу.

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    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби

    Нагадаємо, за підсумками 10 турів Україна посіла друге місце у групі, обійшовши Фінляндію, та візьме участь у стикових матчах за право виступити на ЧС-2022. Українська команда набрала 12 очок і буде несіяною під час жеребкування.

    Потенційними суперниками української збірної в півфіналі є Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Вельс.

    Загалом до плей-оф вийшли 12 збірних. Півфінали відбудуться 26 березня 2022 року, фінали – 29-го.

    Жеребкування стикових матчів пройде 26 листопада.


    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України жеребкування
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    Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби