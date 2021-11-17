Вихід України до плей-оф чемпіонату світу: мережу заполонили курйозні фотожаби
За підсумками 10 турів Україна посіла друге місце у групі, обійшовши Фінляндію
В соцмережах жваво обговорюють потрапляння збірної України до плей-оф чемпіонату світу з футболу.
Зокрема, інтернет-жартівники дякують збірній Франції: саме успішна гра чемпіонів світу проти Фінляндії дозволила нашій команді продовжити боротьбу.
Нагадаємо, за підсумками 10 турів Україна посіла друге місце у групі, обійшовши Фінляндію, та візьме участь у стикових матчах за право виступити на ЧС-2022. Українська команда набрала 12 очок і буде несіяною під час жеребкування.
Потенційними суперниками української збірної в півфіналі є Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Вельс.
Загалом до плей-оф вийшли 12 збірних. Півфінали відбудуться 26 березня 2022 року, фінали – 29-го.
Жеребкування стикових матчів пройде 26 листопада.