  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Петраков зробив сміливу заяву після перемоги у відборі до чемпіонату світу з футболу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Петраков впевнений, що збірна України здатна взяти гору над будь-яким суперником - Петраков зробив сміливу заяву після перемоги у відборі до чемпіонату світу з футболу
    Олександр Петраков впевнений, що збірна України здатна взяти гору над будь-яким суперником
    Фото: УАФ

    В.о. головного тренера збірної впевнений, що в стиках візьме гору над будь-яким суперником

    Збірна України з футболу завдала поразки Боснії і Герцеговині в останньому матчі групового турніру кваліфікації чемпіонату світу (2:0) і вийшла в наступне коло змагань. У березні наступного року нашій збірній належить зіграти півфінал і фінал плей-оф. Три переможці з 12 команд вийдуть до фінальної частини.

    «Ми виконали лише 50 відсотків завдання. Попереду – жеребкування, плей-оф. Ми не боїмося нікого, це однозначно. Гратимемо, хочемо пробитися на чемпіонат світу. Хто б нам не дістався, думаю, ми його обіграємо та поїдемо до Катару, – сказав Петраков після гри. – Команда виглядала добре, ми трохи нервували, щось не виходило. Але я задоволений грою хлопців, характером, який вони показали. Це була гра на результат, і ми його досягли.

    Я вже адаптувався до національної збірної. Мені було дуже важко. Досвідчені хлопці, Ярмоленко, Степаненко, П’ятов, Кривцов, а також ті, хто молодше, – всі мені допомагали».

    Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада.

    Усі потенційні суперники українців у плей-оф.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України Олександр Петраков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Петраков зробив сміливу заяву після перемоги у відборі до чемпіонату світу з футболу