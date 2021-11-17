Петраков зробив сміливу заяву після перемоги у відборі до чемпіонату світу з футболу

В.о. головного тренера збірної впевнений, що в стиках візьме гору над будь-яким суперником

Збірна України з футболу завдала поразки Боснії і Герцеговині в останньому матчі групового турніру кваліфікації чемпіонату світу (2:0) і вийшла в наступне коло змагань. У березні наступного року нашій збірній належить зіграти півфінал і фінал плей-оф. Три переможці з 12 команд вийдуть до фінальної частини.

«Ми виконали лише 50 відсотків завдання. Попереду – жеребкування, плей-оф. Ми не боїмося нікого, це однозначно. Гратимемо, хочемо пробитися на чемпіонат світу. Хто б нам не дістався, думаю, ми його обіграємо та поїдемо до Катару, – сказав Петраков після гри. – Команда виглядала добре, ми трохи нервували, щось не виходило. Але я задоволений грою хлопців, характером, який вони показали. Це була гра на результат, і ми його досягли.

Я вже адаптувався до національної збірної. Мені було дуже важко. Досвідчені хлопці, Ярмоленко, Степаненко, П’ятов, Кривцов, а також ті, хто молодше, – всі мені допомагали».

Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада.

Усі потенційні суперники українців у плей-оф.