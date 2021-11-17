Стали відомі всі потенційні суперники збірної України в стикових матчах ЧС-2022

Жеребкування матчів плей-оф відбудеться 26 листопада, ігри – в березні наступного року

Завершився груповий етап відбірного турніру чемпіонату світу з футболу. За підсумками матчів визначились усі потенційні суперники збірної України в стикових матчах за право потрапити до фінальної частини турніру.

Повний список потенційних суперників української команди виглядає так: Шотландія, Чехія, Швеція, Австрія, Північна Македонія, Польща, Португалія, Вельс, Італія, Туреччина.

Ще однією командою в стиках буде збірна Росії, проте УЄФА розводить матчі українців з командами країни-окупанта.

За регламентом у стики потрапляють 10 команд, які посіли друге місце у групах, плюс дві команди з найвищим рейтингом Ліги націй УЄФА. Вперше в історії чемпіонатів світу стикові матчі пройдуть у два етапи – півфінал та фінал. Переможці шести півфінальних пар змагатимуться у фіналі за три путівки до Катару.

Перший суперник української команди визначиться у жеребкуванні, яке відбудеться 26 листопада. Півфінали відбудуться 24 березня 2022 року, фінали – 29 березня.

Раніше збірна України на нервах вийшла в плей-оф до чемпіонату світу з футболу.