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    Стали відомі всі потенційні суперники збірної України в стикових матчах ЧС-2022

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    Збірна України має шанс потрапити на чемпіонат світу - Стали відомі всі потенційні суперники збірної України в стикових матчах ЧС-2022
    Збірна України має шанс потрапити на чемпіонат світу
    Фото: УЄФА

    Жеребкування матчів плей-оф відбудеться 26 листопада, ігри – в березні наступного року

    Завершився груповий етап відбірного турніру чемпіонату світу з футболу. За підсумками матчів визначились усі потенційні суперники збірної України в стикових матчах за право потрапити до фінальної частини турніру.

    Повний список потенційних суперників української команди виглядає так: Шотландія, Чехія, Швеція, Австрія, Північна Македонія, Польща, Португалія, Вельс, Італія, Туреччина.

    Ще однією командою в стиках буде збірна Росії, проте УЄФА розводить матчі українців з командами країни-окупанта.

    За регламентом у стики потрапляють 10 команд, які посіли друге місце у групах, плюс дві команди з найвищим рейтингом Ліги націй УЄФА. Вперше в історії чемпіонатів світу стикові матчі пройдуть у два етапи – півфінал та фінал. Переможці шести півфінальних пар змагатимуться у фіналі за три путівки до Катару.

    Перший суперник української команди визначиться у жеребкуванні, яке відбудеться 26 листопада. Півфінали відбудуться 24 березня 2022 року, фінали – 29 березня.

    Раніше збірна України на нервах вийшла в плей-оф до чемпіонату світу з футболу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України
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    Стали відомі всі потенційні суперники збірної України в стикових матчах ЧС-2022