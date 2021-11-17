Зеленський відреагував на вихід збірної до плей-оф чемпіонату світу

Андрій Ярмоленко відіграв ключову роль у збірній у відборі до чемпіонату світу

Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада

Президент України Володимир Зеленський прокоментував перемогу команди у матчі заключного туру відбірної стадії чемпіонату світу з футболу 2022 року з Боснією та Герцеговиною (2:0).

«Ці хлопці щойно перемогли і вийшли у плей-оф, де боротимуться за вихід на чемпіонат світу – 2022. Цих хлопців ми шалено підтримуватимемо і зірвемо горлянку, коли їм це вдасться. Чи може бути інакше? Вірю, що ні. Тому що ці хлопці – збірна України з футболу!» – написав Зеленський у своєму Facebook.

За підсумками 10 турів Україна посіла друге місце у групі, обійшовши Фінляндію, та візьме участь у стикових матчах за право виступити на ЧС-2022. Українська команда набрала 12 очок і буде несіяною під час жеребкування.

Потенційними суперниками української збірної в півфіналі є Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Вельс.

Загалом до плей-оф вийшли 12 збірних. Півфінали відбудуться 26 березня 2022 року, фінали – 29-го.

Жеребкування стикових матчів пройде 26 листопада.