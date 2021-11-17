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    Зеленський відреагував на вихід збірної до плей-оф чемпіонату світу

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    Андрій Ярмоленко відіграв ключову роль у збірній у відборі до чемпіонату світу - Зеленський відреагував на вихід збірної до плей-оф чемпіонату світу
    Андрій Ярмоленко відіграв ключову роль у збірній у відборі до чемпіонату світу
    Фото: УАФ

    Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада

    Президент України Володимир Зеленський прокоментував перемогу команди у матчі заключного туру відбірної стадії чемпіонату світу з футболу 2022 року з Боснією та Герцеговиною (2:0).

    «Ці хлопці щойно перемогли і вийшли у плей-оф, де боротимуться за вихід на чемпіонат світу – 2022. Цих хлопців ми шалено підтримуватимемо і зірвемо горлянку, коли їм це вдасться. Чи може бути інакше? Вірю, що ні. Тому що ці хлопці – збірна України з футболу!» – написав Зеленський у своєму Facebook.

    За підсумками 10 турів Україна посіла друге місце у групі, обійшовши Фінляндію, та візьме участь у стикових матчах за право виступити на ЧС-2022. Українська команда набрала 12 очок і буде несіяною під час жеребкування.

    Потенційними суперниками української збірної в півфіналі є Португалія, Шотландія, Італія, Швеція та Вельс.

    Загалом до плей-оф вийшли 12 збірних. Півфінали відбудуться 26 березня 2022 року, фінали – 29-го.

    Жеребкування стикових матчів пройде 26 листопада.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Володимир Зеленський
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    Зеленський відреагував на вихід збірної до плей-оф чемпіонату світу