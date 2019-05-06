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    Вінтажні вбрання та ретровелосипеди. Як у Лондоні проходив щорічний твідовий пробіг

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    Вінтажні вбрання та ретровелосипеди. Як у Лондоні проходив щорічний твідовий пробіг

    В кінці пробігу присуджувалися призи за найкращий чоловічий костюм, кращий жіночий наряд, кращий вінтажний велосипед, кращі вуса і кращий головний убір

    Сотні чепурних велосипедистів наділи свої твідові костюми, щоб покататися історичними вулицями Лондона під час щорічного велопробігу «Tweed Run». Велосипедисти в вінтажних вбраннях подолали 12-мильний маршрут з Клеркенуелла до Південного Кенсінгтона повз будівлю Парламенту, Музей історії природи і Букінгемський палац.

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    Вінтажні вбрання та ретровелосипеди. Як у Лондоні проходив щорічний твідовий пробіг
    Вінтажні вбрання та ретровелосипеди. Як у Лондоні проходив щорічний твідовий пробіг
    Вінтажні вбрання та ретровелосипеди. Як у Лондоні проходив щорічний твідовий пробіг
    Вінтажні вбрання та ретровелосипеди. Як у Лондоні проходив щорічний твідовий пробіг
    Вінтажні вбрання та ретровелосипеди. Як у Лондоні проходив щорічний твідовий пробіг
    Вінтажні вбрання та ретровелосипеди. Як у Лондоні проходив щорічний твідовий пробіг
    Вінтажні вбрання та ретровелосипеди. Як у Лондоні проходив щорічний твідовий пробіг
    Вінтажні вбрання та ретровелосипеди. Як у Лондоні проходив щорічний твідовий пробіг
    Вінтажні вбрання та ретровелосипеди. Як у Лондоні проходив щорічний твідовий пробіг
    Вінтажні вбрання та ретровелосипеди. Як у Лондоні проходив щорічний твідовий пробіг
    Вінтажні вбрання та ретровелосипеди. Як у Лондоні проходив щорічний твідовий пробіг
    Вінтажні вбрання та ретровелосипеди. Як у Лондоні проходив щорічний твідовий пробіг
    Вінтажні вбрання та ретровелосипеди. Як у Лондоні проходив щорічний твідовий пробіг
    Вінтажні вбрання та ретровелосипеди. Як у Лондоні проходив щорічний твідовий пробіг
    Вінтажні вбрання та ретровелосипеди. Як у Лондоні проходив щорічний твідовий пробіг
    Вінтажні вбрання та ретровелосипеди. Як у Лондоні проходив щорічний твідовий пробіг
    Вінтажні вбрання та ретровелосипеди. Як у Лондоні проходив щорічний твідовий пробіг
    Вінтажні вбрання та ретровелосипеди. Як у Лондоні проходив щорічний твідовий пробіг

    В кінці пробігу присуджувалися призи за найкращий чоловічий костюм, кращий жіночий наряд, кращий вінтажний велосипед, кращі вуса і кращий головний убір.

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