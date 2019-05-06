Британські лейбористи вимагають схвалення угоди із ЄС на референдумі



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Очільниця британського уряду виступає проти ідеї схвалення фінальної угоди із Брюсселем на новому референдумі

Тереза Мей готова іти на поступки лейбористам, але виступає проти другого референдуму

До двох третин фракції Лейбористської партії в Палаті громад вимагають схвалення угоди із Консервативною партією щодо формату виходу із ЄС на новому референдумі.

Мова йде про не менше 150-180 депутатів із фракції, яка нараховує 229 мандатів, пише британське видання The Guardian.

Сама ж очільниця британського уряду виступає проти ідеї схвалення фінальної угоди із Брюсселем на новому референдумі. Проте такий сценарій може бути реалізований, якщо переговори консерваторів і лейбористів проваляться, а парламент буде проводити юридично зобов’язуюче голосування щодо формату відносин із ЄС. Результати такого голосування можуть бути винесені на другий референдум.

Як стало відомо в неділю, уряд Терези Мей готовий іти на нові поступки в бік лейбористів в рамках переговорів – збереження митного союзу із ЄС до нових виборів в 2022 році, збереження норм ЄС в сфері прав робітників, відповідність британських норм в сфері якості товарів нормам ЄС. Окремі лейбористи, такі як депутат Джон Макдоннелл, заявляють про те, що митний союз із ЄС має бути безстроковим.

Згода ж Терези Мей на безстроковий митний союз із ЄС може означати відмову не менше 100 депутатів-консерваторів підтримати домовленість.

Як відомо, парламент Британії затвердив відстрочку Brexit.

Раніше Британія почала готуватися до виборів в Європарламент.

Також британці почали отримувати паспорти без позначки «ЄС».

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей направила в ЄС запит про продовження відстрочки Brexit до 30 червня. Згідно з пропозицією Мей, якщо британські парламентарі вчасно проголосують за Brexit, Велика Британія може вийти з ЄС до виборів в Європарламент 23 травня.