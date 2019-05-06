До Одеси прибув британський розвідувальний корабель Echo (фото)
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Під час візиту заплановано проведення зустрічі командувача Військово-Морських Сил ЗС України з командиром корабля Echo
До Одеси з триденним візитом прибув британський розвідувальний корабель Echo. Про це повідомляє спільнота ВМС ЗС України у Facebook.
«Сьогодні, 6 травня, до Одеського морського порту в рамках двостороннього співробітництва прибуло гідрографічне судно Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії ЕCHO», - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що під час візиту заплановано проведення зустрічі командувача Військово-Морських Сил ЗС України з командиром корабля Echo. Зустріч відбудеться на борту іноземного судна.
Також під час візиту заплановано проведення дружнього матчу з регбі між командами ВМС ЗС України та екіпажем судна Королівських ВМС Великої Британії Echo.
Зазначається, що візит корабля триватиме до 9 травня поточного року.
Нагадаємо, 14 квітня в акваторію Чорного моря увійшов ракетний есмінець США USS Ross.