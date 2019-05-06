До Одеси прибув британський розвідувальний корабель Echo (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Під час візиту заплановано проведення зустрічі командувача Військово-Морських Сил ЗС України з командиром корабля Echo

До Одеси з триденним візитом прибув британський розвідувальний корабель Echo. Про це повідомляє спільнота ВМС ЗС України у Facebook.

«Сьогодні, 6 травня, до Одеського морського порту в рамках двостороннього співробітництва прибуло гідрографічне судно Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії ЕCHO», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що під час візиту заплановано проведення зустрічі командувача Військово-Морських Сил ЗС України з командиром корабля Echo. Зустріч відбудеться на борту іноземного судна.

Також під час візиту заплановано проведення дружнього матчу з регбі між командами ВМС ЗС України та екіпажем судна Королівських ВМС Великої Британії Echo.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Зазначається, що візит корабля триватиме до 9 травня поточного року.

Нагадаємо, 14 квітня в акваторію Чорного моря увійшов ракетний есмінець США USS Ross.