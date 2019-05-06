  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    До Одеси прибув британський розвідувальний корабель Echo (фото)

    • Розсилка
    До Одеси прибув британський розвідувальний корабель Echo (фото)
    Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

    Під час візиту заплановано проведення зустрічі командувача Військово-Морських Сил ЗС України з командиром корабля Echo

    До Одеси з триденним візитом прибув британський розвідувальний корабель Echo. Про це повідомляє спільнота ВМС ЗС України у Facebook.

    «Сьогодні, 6 травня, до Одеського морського порту в рамках двостороннього співробітництва прибуло гідрографічне судно Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії ЕCHO», - йдеться у повідомленні.

    Читайте також

    Повідомляється, що під час візиту заплановано проведення зустрічі командувача Військово-Морських Сил ЗС України з командиром корабля Echo. Зустріч відбудеться на борту іноземного судна.

    Також під час візиту заплановано проведення дружнього матчу з регбі між командами ВМС ЗС України та екіпажем судна Королівських ВМС Великої Британії Echo.

    Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
    Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

    Зазначається, що візит корабля триватиме до 9 травня поточного року.

    Нагадаємо, 14 квітня в акваторію Чорного моря увійшов ракетний есмінець США USS Ross.

    Читайте також
    США Одеса корабель Велика Британія ВМС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ