Центр Единбурга раз в місяць будуть закривати для авто



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Протягом тижня в Единбурзі можна буде безкоштовно взяти в оренду велосипеди Фото: twitter.com/Edinburgh_CC

Единбург став першим містом у Великій Британії, яке приєдналось до руху «Відкриті вулиці»

У столиці Шотландії Единбурзі ряд центральних вулиць закрили для руху автомобілів, щоб знизити рівень забруднення повітря.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що Единбург став першим містом у Великій Британії, яке приєдналось до руху «Відкриті вулиці».

Відтепер протягом 18 місяців у першу неділю кожного місяця місцева влада буде закривати дороги в центральній частині міста.

Крім того, щоб заохотити людей пересісти з автомобілів, протягом тижня можна буде безкоштовно взяти в оренду велосипеди. Також під час впровадження цього руху в місті та для залучення до нього великої кількості людей на вулицях Единбурга будуть організовані низка заходів та джазових концертів.

Нагадаємо, Нью-Йорк вводить плату для автомобілістів за в'їзд до центру міста.

У Лондоні водії старих автомобілів, які захочуть в’їхати в центр міста, змушені сплачувати додатковий збір.

Джерело: Громадське