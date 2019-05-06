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    Центр Единбурга раз в місяць будуть закривати для авто

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    <p>Протягом тижня в Единбурзі можна буде безкоштовно взяти в оренду велосипеди</p> - Центр Единбурга раз в місяць будуть закривати для авто

    Протягом тижня в Единбурзі можна буде безкоштовно взяти в оренду велосипеди

    Фото: twitter.com/Edinburgh_CC

    Единбург став першим містом у Великій Британії, яке приєдналось до руху «Відкриті вулиці»

    У столиці Шотландії Единбурзі ряд центральних вулиць закрили для руху автомобілів, щоб знизити рівень забруднення повітря.

    Про це повідомляє ВВС.

    Зазначається, що Единбург став першим містом у Великій Британії, яке приєдналось до руху «Відкриті вулиці».

    Відтепер протягом 18 місяців у першу неділю кожного місяця місцева влада буде закривати дороги в центральній частині міста.

    Крім того, щоб заохотити людей пересісти з автомобілів, протягом тижня можна буде безкоштовно взяти в оренду велосипеди. Також під час впровадження цього руху в місті та для залучення до нього великої кількості людей на вулицях Единбурга будуть організовані низка заходів та джазових концертів.

    Нагадаємо, Нью-Йорк вводить плату для автомобілістів за в'їзд до центру міста.

    У Лондоні водії старих автомобілів, які захочуть в’їхати в центр міста, змушені сплачувати додатковий збір.

    Джерело: Громадське

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