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    Випалена земля: моторошні фото наслідків лісових пожеж на австралійському острові Кенгуру

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    Випалена земля: моторошні фото наслідків лісових пожеж на австралійському острові Кенгуру

    Острів вважався «Ноєвим ковчегом» і притулком для тварин, таких як приблизно 25 тисяч коал, які загинули у вогні

    Колись незаймане природне середовище острова Кенгуру, на якому розташований національний парк Фліндерс-Чейс, тепер є безплідною випаленою землею після лісових пожеж. Екологи мають серйозні побоювання за майбутнє багатьох видів тварин, а для деяких острів був їхнім єдиним відомим місцем існування, в тому числі для коал, кенгуру і рідкісних птахів.

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    Випалена земля: моторошні фото наслідків лісових пожеж на австралійському острові Кенгуру
    Випалена земля: моторошні фото наслідків лісових пожеж на австралійському острові Кенгуру
    Випалена земля: моторошні фото наслідків лісових пожеж на австралійському острові Кенгуру
    Випалена земля: моторошні фото наслідків лісових пожеж на австралійському острові Кенгуру
    Випалена земля: моторошні фото наслідків лісових пожеж на австралійському острові Кенгуру
    Випалена земля: моторошні фото наслідків лісових пожеж на австралійському острові Кенгуру
    Випалена земля: моторошні фото наслідків лісових пожеж на австралійському острові Кенгуру
    Випалена земля: моторошні фото наслідків лісових пожеж на австралійському острові Кенгуру
    Випалена земля: моторошні фото наслідків лісових пожеж на австралійському острові Кенгуру
    Випалена земля: моторошні фото наслідків лісових пожеж на австралійському острові Кенгуру
    Випалена земля: моторошні фото наслідків лісових пожеж на австралійському острові Кенгуру
    Випалена земля: моторошні фото наслідків лісових пожеж на австралійському острові Кенгуру
    Випалена земля: моторошні фото наслідків лісових пожеж на австралійському острові Кенгуру
    Випалена земля: моторошні фото наслідків лісових пожеж на австралійському острові Кенгуру
    Випалена земля: моторошні фото наслідків лісових пожеж на австралійському острові Кенгуру

    Острів вважався «Ноєвим ковчегом» і притулком для тварин, таких як приблизно 25 тисяч коал, які загинули у вогні.

    Зараз на прохання уряду Південної Австралії на острів прибули солдати, щоб допомогти впорається з наслідками пожеж.

    пожежа Австралія
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