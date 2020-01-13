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    Австралія виділить $50 млн на відновлення дикої природи

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    Австралія виділить $50 млн на відновлення дикої природи

    Частина грошей буде витрачена на відродження постраждалих популяцій тварин

    Уряд Австралії надасть $50 млн на відновлення дикої природи після масштабних лісових пожеж. Про це повідомляє Twitter міністра охорони навколишнього середовища Сюзанни Лей.

    За словами Лей, половина з цих грошей буде витрачена на відродження постраждалих популяцій тварин.

    «Сьогодні я оголосила про виділення $50 млн в якості надзвичайного заходу з відновлення природи і середовища існування диких тварин, а також для того, щоб підтримати роботу вчених, екологів та громадських організацій», - написала Лей.

    Раніше прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що запропонує створити спеціальну королівську комісію з розслідування причин виникнення та розповсюдження лісових пожеж.

    Руйнівні лісові пожежі, що вражали Австралію з вересня 2019 року, завдали серйозної шкоди. Понад 10,5 мільйонів гектарів знищено – згоріли дерева і чагарники. Через місяць після того, як Новий Південний Уельс стояв у вогні, природа почала оживати.

    За попередніми підрахунками екологів, у результаті масштабних пожеж в Австралії загинуло більше мільярда тварин.

    Крім того, відомо, що на пожежах загинуло 27 осіб.

    Нагадаємо, австралійські правоохоронці звинуватили понад 20 людей у навмисному початку лісових пожеж. 

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