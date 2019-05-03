  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    40 писанкарів з різних куточків України провели кількагодинні майстер-класи у Вінниці

    • Розсилка
    40 писанкарів з різних куточків України провели кількагодинні майстер-класи у Вінниці

    Народне свято на честь писанки відбувається на Вінниччині вп’яте

    Традиційний фестиваль народного мистецтва «Великодня писанка» розпочався сьогодні у Вінницькій обласній філармонії, хол якої перетворився на справжню виставкову залу. В експозиції – писанки, дряпанки, мальованки, вироби з кераміки та соломи, стародавні килими, верети і вишиті рушники. Це без сумніву наймасштабнішою колекція писанок, яку презентували на рівні області. Представлені вироби виконали в традиційних техніках знані майстри не лише з Вінниччини, а й України. У рамках народного свята вони провели безупинні кількагодинні майстер-класи з написання писанок. Своїм вмінням з відвідувачами ділилися 40 писанкарів із 17 областей України. Усі охочі мали можливості безкоштовно опанувати автентичні та авторські техніки розпису великодніх писанок.

    Кульмінацією свята стало театралізоване дійство «Великдень душі в піснях та обрядах» за участі фольклорних, музичних та хореографічних колективів Вінниччині. Вперше на святі відбулося вшанування майстрів народного мистецтва з презентацією їхньої творчості, а також посвята у писанкарі. Першим лауреатом стала юна учениця Вінницької музичної школи № 2 Аніта Кириченко, яка вже кілька років займається народним мистецтвом під керівництвом знаної майстрині Оксани Верхової-Єднак.

    Читайте також

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    40 писанкарів з різних куточків України провели кількагодинні майстер-класи у Вінниці
    40 писанкарів з різних куточків України провели кількагодинні майстер-класи у Вінниці
    40 писанкарів з різних куточків України провели кількагодинні майстер-класи у Вінниці

    «Народне свято на честь писанки відбувається на Вінниччині вп’яте, а започаткували фестиваль ми ще у 2005 році. Свято проводиться раз на три роки, на четвертий день після Великодня. Цього року у фестивалі беруть участь писанкарі з 17 областей. 25 писанкарок з різних регіонів України і 15 – з Вінниччини. Усі вони проводять майстер-класи для відвідувачів, – розповідає завідуюча відділом розвитку народної творчості та аматорського мистецтва Вінницького обласного центру народної творчості Любов Гречанюк. – На свято майстри. І як тільки приходить час, вони дзвонять і запитують, як і коли можна приїхати, щоб поділитися своїм натхненням, своєю творчістю. А ми маємо на меті привернути увагу молодого покоління до відродження писанкарства. Щоразу дітей серед відвідувачів стає дедалі більше. Їм цікаво і корисно знати, як, де, в якому куточку нашої України пишуться писанки».

    Окрім виставки, майстер-класів та театралізованого дійства, для народних майстрів провели презентації міні-проектів з різних технік писанкарства. А на завтра заплановані круглі столи з обговорення  перспектив розвитку народного мистецтва в Україні, яке може стати поштовхом до розвитку громад, як креативна індустрія.

    Джерело: День

    Читайте також
    свята Вінниця мистецтво Великдень 2019 фестиваль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ