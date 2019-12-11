Вже ніхто нікуди не летить. Апокаліптичні фото покинутого аеропорту на Кіпрі



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Зараз на території аеропорту знаходиться лише один літак Cyprus Airways Trident Sun Jet

Аеропорт Нікосії - це будівля-привид зі старими стійками реєстрації, закинутими рядами крісел в залах очікування і моторошним реактивним літаком, застряглим там, де він зупинився багато років назад

Міжнародний аеропорт Нікосії колись був головним аеродромом на Кіпрі, він зустріча сотні тисяч відпочивальників, які бажали погрітися на сонці. Але ось уже більше 40 він закритий для пасажирів і перетворився на справжнє кладовище для літаків.

Купи пташиного посліду зайняли місце радісних туристів. Цей аеропорт не мав комерційних рейсів з 1977 року - через три роки після вторгнення турецьких військових сил.

Тоді за спеціальним дозволом Організації Об'єднаних Націй останній комерційний рейс вилетів з Нікосії в Лондон.

Зараз на території аеропорту знаходиться лише один літак Cyprus Airways Trident Sun Jet. В ході конфлікту літак отримав деякі пошкодження від перехресного вогню, а його двигуни були демонтовані для використання на іншому літаку.

Після того, як аеропорт Нікосії був покинутий, влада Кіпру відкрила новий міжнародний аеропорт в Ларнаці, який і є головним аеропортом острова.

Тепер Нікосія - це будівля-привид зі старими стійками реєстрації, закинутими рядами крісел в залах очікування і моторошним реактивним літаком, застряглим там, де він зупинився багато років назад.