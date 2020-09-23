  1. Головна
  2. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Як бійці УДО вчилися відбивати напади на кортежі. Фотогалерея

    • Розсилка
    Як бійці УДО вчилися відбивати напади на кортежі. Фотогалерея

    Учасники навчань продемонстрували навички з протидії збройному нападу на об’єкти, щодо яких здійснюється державна охорона

    Вчора, 22 вересня, на Гончарівському полігоні, що на Чернігівщині, відбулися тактико-спеціальні навчання військовослужбовців Управління державної охорони (УДО) України та Окремого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького. 

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Як бійці УДО вчилися відбивати напади на кортежі. Фотогалерея
    Як бійці УДО вчилися відбивати напади на кортежі. Фотогалерея
    Як бійці УДО вчилися відбивати напади на кортежі. Фотогалерея
    Як бійці УДО вчилися відбивати напади на кортежі. Фотогалерея
    Як бійці УДО вчилися відбивати напади на кортежі. Фотогалерея
    Як бійці УДО вчилися відбивати напади на кортежі. Фотогалерея
    Як бійці УДО вчилися відбивати напади на кортежі. Фотогалерея
    Як бійці УДО вчилися відбивати напади на кортежі. Фотогалерея
    Як бійці УДО вчилися відбивати напади на кортежі. Фотогалерея
    Як бійці УДО вчилися відбивати напади на кортежі. Фотогалерея
    Як бійці УДО вчилися відбивати напади на кортежі. Фотогалерея
    Як бійці УДО вчилися відбивати напади на кортежі. Фотогалерея
    Як бійці УДО вчилися відбивати напади на кортежі. Фотогалерея
    Як бійці УДО вчилися відбивати напади на кортежі. Фотогалерея
    Як бійці УДО вчилися відбивати напади на кортежі. Фотогалерея

    Як інформує пресслужба УДО, на військових навчаннях були присутні Начальник Управління державної охорони України генерал-майор Сергій Рудь і Заступник Начальника УДО України полковник Тарас Гребенніков, які проінспектували хід проведення занять.

    Зокрема, учасники тактико-спеціальних навчань продемонстрували професійні навички з відбиття нападу на кортеж, протидії збройному нападу на об’єкти, щодо яких здійснюється державна охорона, огляд осіб та транспортних засобів з метою виявлення вогнепальної зброї, заборонених речовин та предметів, організацію державної охорони на об’єктах та багато іншого.

    охорона
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies