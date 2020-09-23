Як бійці УДО вчилися відбивати напади на кортежі. Фотогалерея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники навчань продемонстрували навички з протидії збройному нападу на об’єкти, щодо яких здійснюється державна охорона

Вчора, 22 вересня, на Гончарівському полігоні, що на Чернігівщині, відбулися тактико-спеціальні навчання військовослужбовців Управління державної охорони (УДО) України та Окремого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Як інформує пресслужба УДО, на військових навчаннях були присутні Начальник Управління державної охорони України генерал-майор Сергій Рудь і Заступник Начальника УДО України полковник Тарас Гребенніков, які проінспектували хід проведення занять.

Зокрема, учасники тактико-спеціальних навчань продемонстрували професійні навички з відбиття нападу на кортеж, протидії збройному нападу на об’єкти, щодо яких здійснюється державна охорона, огляд осіб та транспортних засобів з метою виявлення вогнепальної зброї, заборонених речовин та предметів, організацію державної охорони на об’єктах та багато іншого.