ЗМІ: Навальний повністю прийшов до тями після отруєння



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Охорона клініки, де перебуває російський опозиціонер, була посилена після того, як він прийшов до тями

Навальному навіть вдалося згадати події, які передували отруєнню, аж до того, як він втратив свідомість від болю у літаку

Російський опозиціонер Олексій Навальний повністю прийшов до тями після отруєння, повідомляють The Insider, Bellingcat і Der Spiegel.

Зазначається, що його стан здоров'я кращий, ніж можна було б очікувати в такій ситуації.

Навальному навіть вдалося згадати події, які передували отруєнню, аж до того, як він втратив свідомість від болю в туалеті літака.

За даними ЗМІ, охорона клініки, де перебуває російський опозиціонер, була посилена після того, як він прийшов до тями.

Джерело повідомило, що для зустрічі з Навальним необхідно подолати три кордони охорони. Вищий рівень безпеки (Червона загроза) був введений вчора саме після того, як стало ясно, що Навальний все пам'ятає, що робить його стан більш небезпечним.

Лікарі дозволили допускати до Навальному відвідувачів (раніше крім лікарів до нього допускали тільки дружину).

Джерело також відзначило, що німецькі спецслужби готуються не лише до фізичних погроз, а й до «дезінформаційного шторму», включаючи спроби дискредитувати клініку Шаріте.

На думку лікарів, фізично Навальному вдасться відновитися як мінімум на 90%, а психічно він вже відновився практично повністю.

Лікарі вважають, що Навальний вижив тільки завдяки швидкій реакції пілотів, які вирішили посадити літак в Омську, а також тому, що атропін він отримав ще в аеропорту.

Між іншим, Держсекретар США Майк Помпео допустив організацію отруєння Навального російськими чиновниками.

Також 9 вересня Німеччина передала результати аналізів Навального до Організації із заборони хімічної зброї. Німецькі фахівці також не планують ділитися результатами досліджень із росіянами, за що отримали критику від влади РФ.

Нагадаємо, що країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.

Крім того нагадаємо, що німецькі лікарі 7 вересня вивели Навального зі штучної коми.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Олексія Навального «хотіли змусити мовчати».

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.



