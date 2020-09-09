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    В Україні другий місяць зменшуються споживчі ціни

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    З початку 2020 року інфляція склала 1,2% - В Україні другий місяць зменшуються споживчі ціни
    З початку 2020 року інфляція склала 1,2%

    Вже другий місяць спостерігається традиційна літня дефляція

    Споживчі ціни в Україні в серпні 2020 року порівняно з липнем знизилися на 0,2%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

    Ціни в Україні знижуються другий місяць поспіль

    За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до серпня 2019 року) інфляція прискорилася до 2,5% з 2,4% в липні 2020 року.

    Ціни в Україні знижуються другий місяць поспіль

    Продукти харчування в Україні за серпень 2020 року подешевшали на 1,5%. Найбільше овочі – на 13,5% та фрукти – на 8,4%. Водночас яйця подорожчала на 3,4%.

    Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,5%, на одяг і взуття – знизилися на 3,0%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 5,7% (у тому числі газ подорожчав на 37,7%).

    Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подорожчали на 0,3%, охорона здоров'я подорожчала на 0,9%, транспорт подорожчав на 1,2% (в т. ч. ціни на паливо виросли на 2,8%), ціни на зв'язок зросли на 0,9%, на відпочинок і культуру зросли на 0,1%, на освіту зросли 0,1%, на ресторани та готелі – зросли на 0,1%.

    Нагадаємо, що Мінфін спрогнозував дефіцит держбюдету на наступні три роки.

    Крім того, інфляція у липні залишилась на рівні 2,4% – Держстат.

    Також повідомлялося, що в Євросоюзі зафіксували рекордний спад економіки.

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