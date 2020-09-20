Охоронець глави МЗС Британії забув пістолет у літаку



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Напівавтоматичний пістолет в кобурі був виявлений технічним працівником на сидінні в салоні літака Фото ілюстративне

Охоронця усунули від служби

Співробітник охорони міністра закордонних справ Великої Британії Домініка Раабе усунений від служби після того, як залишив свій заряджений пістолет в літаку.

Про це в суботу, 19 вересня, повідомив британський телеканал Sky news.

За його даними, охоронець супроводжував Раабе під час робочого візиту до Вашингтона.

Після повернення напівавтоматичний пістолет Glock 19 в кобурі був виявлений технічним працівником на сидінні в салоні літака американської авіакомпанії United Airlines в лондонському аеропорту.

«Ми ставимося до цього питання дуже серйозно, триває внутрішнє розслідування обставин інциденту», – заявив представник столичної поліції.

До слова, на Вінниччині п’яні чоловіки зупинили потяг і стріляли по ньому з пістолета заради відео.