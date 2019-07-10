Як британські спецпризначенці тренувалися давати відсіч російській агресії в Естонії



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Тренування стала останнім вченням двомісячного розгортання Baltic Protector

Коммандос Королівського флоту Великобританії «звільнили» острів в Естонії під час навчань НАТО, в ході яких вони готувалися дати відсіч ймовірному російському вторгненню. Цільова група на чолі з британським флагманом HMS Albion перемістилася на пару сотень миль біля узбережжя на острів Сааремаа.

Новий об'єднаний експедиційний корпус Великобританії показав, що саме він може зробити для безпеки країн Балтії, продемонструвавши свою міць і майстерність в Естонії.

Тренування стала останнім вченням двомісячного розгортання Baltic Protector.