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    Як британські спецпризначенці тренувалися давати відсіч російській агресії в Естонії

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    Як британські спецпризначенці тренувалися давати відсіч російській агресії в Естонії

    Тренування стала останнім вченням двомісячного розгортання Baltic Protector

    Коммандос Королівського флоту Великобританії «звільнили» острів в Естонії під час навчань НАТО, в ході яких вони готувалися дати відсіч ймовірному російському вторгненню. Цільова група на чолі з британським флагманом HMS Albion перемістилася на пару сотень миль біля узбережжя на острів Сааремаа.

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    Як британські спецпризначенці тренувалися давати відсіч російській агресії в Естонії
    Як британські спецпризначенці тренувалися давати відсіч російській агресії в Естонії
    Як британські спецпризначенці тренувалися давати відсіч російській агресії в Естонії
    Як британські спецпризначенці тренувалися давати відсіч російській агресії в Естонії
    Як британські спецпризначенці тренувалися давати відсіч російській агресії в Естонії
    Як британські спецпризначенці тренувалися давати відсіч російській агресії в Естонії
    Як британські спецпризначенці тренувалися давати відсіч російській агресії в Естонії
    Як британські спецпризначенці тренувалися давати відсіч російській агресії в Естонії
    Як британські спецпризначенці тренувалися давати відсіч російській агресії в Естонії

    Новий об'єднаний експедиційний корпус Великобританії показав, що саме він може зробити для безпеки країн Балтії, продемонструвавши свою міць і майстерність в Естонії.

    Тренування стала останнім вченням двомісячного розгортання Baltic Protector.

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