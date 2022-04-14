Як кияни рятують найвідоміші пам'ятники міста (фото)

Українці готові захищати свою історію та культуру

Путінська орда продовжує нищити українські міста

Поки окупанти показують абсолютну байдужість до тіл вбитих чи поранених товаришів, українці знаходять час та можливість, аби вберегти визначні пам'ятники.

В мережу виклали фото, як кияни бережуть монументи від пошкоджень. Люди закривають пам'ятники мішками з піском чи навіть металевими листами, як от Григорія Сковороду.

Загалом було захищено пам’ятники: Миколі Лисенку, Тарасу Шевченку, Богдану Хмельницькому, Григорію Сковороді, Петру Сагайдачному, Княгині Ользі та Тарасу Шевченку в Харкові.

Нагадаємо, в Одесі комунальники обклали мішками з піском пам'ятник Дюку де Рішельє для його захисту від російських окупантів.