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    Як кияни рятують найвідоміші пам'ятники міста (фото)

    Українці готові захищати свою історію та культуру - Як кияни рятують найвідоміші пам'ятники міста (фото)
    Українці готові захищати свою історію та культуру
    фото: Сергій Лещенко/facebook

    Путінська орда продовжує нищити українські міста

    Поки окупанти показують абсолютну байдужість до тіл вбитих чи поранених товаришів, українці знаходять час та можливість, аби вберегти визначні пам'ятники.

    В мережу виклали фото, як кияни бережуть монументи від пошкоджень. Люди закривають пам'ятники мішками з піском чи навіть металевими листами, як от Григорія Сковороду.

    Загалом було захищено пам’ятники: Миколі Лисенку, Тарасу Шевченку, Богдану Хмельницькому, Григорію Сковороді, Петру Сагайдачному, Княгині Ользі та Тарасу Шевченку в Харкові.

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    Як кияни рятують найвідоміші пам'ятники міста (фото)
    Як кияни рятують найвідоміші пам'ятники міста (фото)
    Як кияни рятують найвідоміші пам'ятники міста (фото)
    Як кияни рятують найвідоміші пам'ятники міста (фото)
    Як кияни рятують найвідоміші пам'ятники міста (фото)
    Як кияни рятують найвідоміші пам'ятники міста (фото)
    Як кияни рятують найвідоміші пам'ятники міста (фото)
    Як кияни рятують найвідоміші пам'ятники міста (фото)
    фото: Сергій Лещенко/facebook

    Нагадаємо, в Одесі комунальники обклали мішками з піском пам'ятник Дюку де Рішельє для його захисту від російських окупантів.

    Теги: росія окупанти Київ війна українці Україна кияни пам'ятник окупація #stoprussia
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    Як кияни рятують найвідоміші пам'ятники міста (фото)