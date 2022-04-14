Чорнобаївка-15: ЗСУ знову знищили російські склади боєприпасів

Арестович: «Знищено склади з боєприпасами 22-го армійського корпусу (Крим)»

Збройні сили України знову вдарили по Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у Facebook.

«Ти будеш сміятися, але... Чорнобаївка-15. Знищено склади з боєприпасами 22-го армійського корпусу (Крим)», – написав Арестович.

Він також згадав про підбитий крейсер «Москва».

«Плюс – флагман Чорноморського флоту РФ крейсер «Москва» зробив негативний сплеск в районі острова, куди його відправили на ЙУХ. А де «москва»? «Вона потонула».

Потоплення «Москви» - колосальна військова подія та найбільша поразка російського флоту з часів ВМФ. Дуже гучний ляпас, ще більш символічний за назвою. Не ходили б ви чорти, в Україну», – написав Арестович.

Нагадаємо, Кремль прокоментував пожежу на крейсері «Москва»

Нагадаємо, голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив , що ракети «Нептун» завдали російському кораблю серйозних пошкоджень. У тому числі це підтвердили керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та радник ОП Олексій Арестович.

Пізніше міноборони РФ підтвердило інформацію про пожежу на ракетному крейсері «Москва».