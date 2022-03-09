Російськомовна Одеса готується до ймовірної атаки рашистів (фото)

Одесити захищають символ міста

В Одесі комунальники обклали мішками з піском пам'ятник Дюку де Рішельє для його захисту від російських окупантів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Олексій Гончаренко.

«Комунальники блокують пам'ятник Дюку мішками з піском, адже від окупанта можна очікувати будь-чого», – написав Гончаренко.

фото: omr.gov.ua

Нагадаємо, 7 березня війська РФ завдали ракетного удару в районі села Тузли Білгород-Дністровського району Одеської області.

Також, по селищу Тузли Одеської області в ніч проти 7 березня російські окупанти, яких Путін відправив воювати проти України, завдали ракетного удару.

Раніше окупанти вгатили ракетами у військове містечко під Одесою.