Як морпіхи опановують британські бронемашини Мastіff (фото)

На півдні України триває інтенсивна підготовка батальйону морської піхоти

Українські військовослужбовці опановують нові зразки техніки, переданої нам державами-партнерами.

Як розповів АрміяInform командир одного з підрозділів, наразі його підлеглі опановують тактику дій та особливості застосування британських бронемашин Мastіff, а також вивчають її можливості щодо найбільш ефективного використання в сучасних реаліях війни з Росією.

«Потрібно вивчити багато аспектів, щоб правильно застосовувати цю техніку, – пояснює офіцер. – Водночас, під час таких тренувань, люди удосконалюють й особисті уміння, щоб надалі виконувати бойові завдання, виконувати правильно, якісно та зі збереженням особового складу. Ця війна відрізняється від інших, тому потрібно багато чого навчитися, відшліфувати свої професійні навички, а також фахово, використовуючи набутий бойовий досвід, адаптувати тактичні методики НАТО до наших сучасних потреб».

Також офіцер розповів, що у його підрозділі чимало воїнів із величезним бойовим досвідом, батальйон з 2015 року воював на сході країни, також брав участь у бойових діях з початком широкомасштабного вторгнення. Усі досвідчені військовослужбовці прагнуть якнайшвидше передати свої знання та навички тим патріотам, які прийшли в морську піхоту уже після оголошення загальної мобілізації.

Захищена патрульна машина Mastiff є різновидом MRAP Cougar HE, яка адаптована до вимог британської армії. Вона призначена для перевезення піхоти та спроєктована з метою захисту від стрілецької зброї, наземних мін та саморобних вибухових пристроїв. Машина здатна перевозити вісім військовослужбовців та два члени екіпажу. Mastiff має максимальну швидкість 90 км/год, може бути озброєний кулеметами від 7,62-мм до 12,7-мм або 40-мм автоматичним гранатометом.

Також зазначимо, що під час підготовки морські піхотинці опановують не лише британські бронемашини, а й інші зразки озброєння та військової техніки, які надходять до нас з-за кордону.

Нагадаємо, erраїнські воїни дуже швидко опановують різні види зброї. Як запевняє командир 127-ї бригади ТРО Роман Грищенко, його підопічні, які ще недавно були музичкантами чи айтішниками, вже вміло користуються різноманітною військовою технікою.