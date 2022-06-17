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    Як морпіхи опановують британські бронемашини Мastіff (фото)

    Машина здатна перевозити вісім військовослужбовців та два члени екіпажу - Як морпіхи опановують британські бронемашини Мastіff (фото)
    Машина здатна перевозити вісім військовослужбовців та два члени екіпажу
    фото: АрміяInform

    На півдні України триває інтенсивна підготовка батальйону морської піхоти

    Українські військовослужбовці опановують нові зразки техніки, переданої нам державами-партнерами.

    Як розповів АрміяInform командир одного з підрозділів, наразі його підлеглі опановують тактику дій та особливості застосування британських бронемашин Мastіff, а також вивчають її можливості щодо найбільш ефективного використання в сучасних реаліях війни з Росією.

    «Потрібно вивчити багато аспектів, щоб правильно застосовувати цю техніку, – пояснює офіцер. – Водночас, під час таких тренувань, люди удосконалюють й особисті уміння, щоб надалі виконувати бойові завдання, виконувати правильно, якісно та зі збереженням особового складу. Ця війна відрізняється від інших, тому потрібно багато чого навчитися, відшліфувати свої професійні навички, а також фахово, використовуючи набутий бойовий досвід, адаптувати тактичні методики НАТО до наших сучасних потреб».

    Також офіцер розповів, що у його підрозділі чимало воїнів із величезним бойовим досвідом, батальйон з 2015 року воював на сході країни, також брав участь у бойових діях з початком широкомасштабного вторгнення. Усі досвідчені військовослужбовці прагнуть якнайшвидше передати свої знання та навички тим патріотам, які прийшли в морську піхоту уже після оголошення загальної мобілізації.

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    Як морпіхи опановують британські бронемашини Мastіff (фото)
    Як морпіхи опановують британські бронемашини Мastіff (фото)
    Як морпіхи опановують британські бронемашини Мastіff (фото)
    Як морпіхи опановують британські бронемашини Мastіff (фото)
    Як морпіхи опановують британські бронемашини Мastіff (фото)
    Як морпіхи опановують британські бронемашини Мastіff (фото)
    Як морпіхи опановують британські бронемашини Мastіff (фото)
    Як морпіхи опановують британські бронемашини Мastіff (фото)
    Як морпіхи опановують британські бронемашини Мastіff (фото)
    Як морпіхи опановують британські бронемашини Мastіff (фото)
    Як морпіхи опановують британські бронемашини Мastіff (фото)
    Як морпіхи опановують британські бронемашини Мastіff (фото)
    Як морпіхи опановують британські бронемашини Мastіff (фото)
    Як морпіхи опановують британські бронемашини Мastіff (фото)
    фото: АрміяInform

    Захищена патрульна машина Mastiff є різновидом MRAP Cougar HE, яка адаптована до вимог британської армії. Вона призначена для перевезення піхоти та спроєктована з метою захисту від стрілецької зброї, наземних мін та саморобних вибухових пристроїв. Машина здатна перевозити вісім військовослужбовців та два члени екіпажу. Mastiff має максимальну швидкість 90 км/год, може бути озброєний кулеметами від 7,62-мм до 12,7-мм або 40-мм автоматичним гранатометом.

    Також зазначимо, що під час підготовки морські піхотинці опановують не лише британські бронемашини, а й інші зразки озброєння та військової техніки, які надходять до нас з-за кордону.

    Нагадаємо, erраїнські воїни дуже швидко опановують різні види зброї. Як запевняє командир 127-ї бригади ТРО Роман Грищенко, його підопічні, які ще недавно були музичкантами чи айтішниками, вже вміло користуються різноманітною військовою технікою.

    Теги: росія окупанти ЗСУ НАТО зброя армія війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Як морпіхи опановують британські бронемашини Мastіff (фото)