З війни тікають не лише російські солдати, а й командири-офіцери: перехоплення СБУ

Окупанти скаржаться, що офіційно їх взагалі немає на цій війні

Російські командири-офіцери складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще. Про це йдеться у новій телефонній розмові російського окупанта, яку перехопила СБУ.

«Наше командування поїхало. Ну, не поїхали, а кинули зброю. Кажуть: «Ми воювати не підемо». Їх будуть міняти, якщо не змінять, то нас відвезуть додому… Один з начальства взагалі в Росію з*бався», – розповідає загарбник своїй дружині.

Жінка хоч і радіє перспективі повернення, але просить чоловіка не тікати, адже це буде вважатися дезертирством. Але той, будучи мобілізованим в «ЛНР», усвідомлює, що офіційно його взагалі немає на цій війні. «Ми ніде не числимося, ніде. Повір мені... Як сказав командир Ушаков, ми тут – «м’ясо», відволікаючий маневр. Ніде, навіть в Росії не фіксують, що ми тут знаходимося», – обурено пояснює окупант.

«Зате тепер він на прикладі своїх командирів знає ціну міфу, за яким «росіяни своїх не кидають». Навпаки – вони залишають навіть тіла своїх загиблих на війні, а це вже понад 33 тис. загарбників», – йдеться в повідомленні СБУ.

Також повідомлялося, що російські військові сивіють від страхуі в кожній бабусі бачать коригувальника. Про це свідчить перехоплення розмови окупантів, які оприлюднила Служба безпеки України. Також рашисти на Харківському напрямку бунтують і відмовляються воювати.