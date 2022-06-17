«Черга стоїть на призов». Залужний показав, як воює тероборона (відео)

Багато українців ще не одягнули військову форму, тільки тому, що їм місця не вистачає

Багато українців ще не одягнули військову форму, тільки тому, що їм місця не вистачає

Бійці 127-ї бригади ТРО швидко опановують

Українські воїни дуже швидко опановують різні види зброї. Як запевняє командир 127-ї бригади ТРО Роман Грищенко, його підопічні, які ще недавно були музичкантами чи айтішниками, вже вміло користуються різноманітною військовою технікою.

Відео з роботою бійців поширив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, на своїй сторінці Facebook.

«Багато українців ще не одягнули військову форму, тільки тому, що їм місця не вистачає, а так то вони готові, я точно знаю.

У мене така черга стоїть на призов! Всі всіх знають, всі за всіх переживають і всі всіх підтримують. Кожен хоче зробити свій вклад для того, щоб раз і назавжди поставити крапку в цих незрозумілих для всього світу відносинах Росії і України», – запевнив командир 127-ї бригади ТРО, на призвисько «Дядя Рома».

Нагадаємо, станом на сьогодні, від російських загарбників в Україні визволено 1023 населені пункти, на деокупованій території триває розмінування й відновлення інфраструктури. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу.