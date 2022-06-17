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    «Черга стоїть на призов». Залужний показав, як воює тероборона (відео)

    Багато українців ще не одягнули військову форму, тільки тому, що їм місця не вистачає - «Черга стоїть на призов». Залужний показав, як воює тероборона (відео)
    Багато українців ще не одягнули військову форму, тільки тому, що їм місця не вистачає
    скріншот з відео

    Бійці 127-ї бригади ТРО швидко опановують

    Українські воїни дуже швидко опановують різні види зброї. Як запевняє командир 127-ї бригади ТРО Роман Грищенко, його підопічні, які ще недавно були музичкантами чи айтішниками, вже вміло користуються різноманітною військовою технікою.

    Відео з роботою бійців поширив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, на своїй сторінці Facebook.

    «Багато українців ще не одягнули військову форму, тільки тому, що їм місця не вистачає, а так то вони готові, я точно знаю.

    У мене така черга стоїть на призов! Всі всіх знають, всі за всіх переживають і всі всіх підтримують. Кожен хоче зробити свій вклад для того, щоб раз і назавжди поставити крапку в цих незрозумілих для всього світу відносинах Росії і України», – запевнив командир 127-ї бригади ТРО, на призвисько «Дядя Рома».

    Нагадаємо, станом на сьогодні, від російських загарбників в Україні визволено 1023 населені пункти, на деокупованій території триває розмінування й відновлення інфраструктури. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація солдат #stoprussia Валерій Залужний
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    «Черга стоїть на призов». Залужний показав, як воює тероборона (відео)