Якої національності має бути президент? Хто і для чого влаштував антисемітський скандал

Політолог Олександр Палій минулого тижня запам'ятався своєю емоційністю на мітингу Петра Порошенка. Через це він навіть став героєм фотожаб Джерело: Інформатор

Скандальний допис політолога, близького до Банкової, переключив увагу соцмереж з корупції в «оборонці» на зовсім несподівану тему

З два тижні до виборів у соцмережах спалахнув ксенофобський скандал. Все трапилось навколо коротенького допису у Facebook політолога Олександра Палія,. Йому приписують роботу на штаб Петра Порошенка під час цієї виборчої кампанії. 18 березня на своїй сторінці відомий експерт написав про те, кого не збирається підтримувати на виборах президента України. Здавалося б, про це кожного дня пишуть тисячі дописувачів. Але аргументи, якими пояснив свою позицію експерт, буквально підірвали інтернет:

«Поважаю євреїв - дуже мудрий народ. Також росіян, не заражених імперським вірусом, їм нелегко. Але впевнений - президентом України має бути українець і християнин. Як абсолютна більшість українців. Тому я не голосуватиму ані за Тимошенко, ані за Зеленського. Ані за інших ставлеників чужоземних олігархів».

Читачі у своїх коментарях відразу ж обвинуватили Палія в антисемітизмі. Деякі політики навіть знайшли у факті такої публікації доказ того, що команда діючого президента за два тижні до виборів нібито вдалася до розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. «Главком» розбирався, що ж викликало резонанс, і що насправді може ховатись за цим скандалом на рівному місці.

Навколо чого резонанс

Не залишили без уваги резонансну публікацію і народні депутати. «Ось і пішов улюблені козир українських політтехнологів - антисемітизм. Не чекав такого від штабу Порошенко... Єврей не може бути президентом, значить? А Нобелівським лауреатом український єврей можливо?», - запитує у себе у Facebook позафракційний народний депутат Борислав Береза.

«Останній «козир», який віришили викинути - трошки антисемітизму і фашизму. І страшно, що це йде від команди президента, а не від тих, кого Президент називає страшними «правими радикалами», - додає соратниця Юлії Тимошенко, нардеп із «Батьківщини» Альона Шкрум.

«Схоже, в штабі Петра Порошенка вирішили пробити чергове дно і перейти до відвертого шовінізму», - висловив думку нардеп з фракції БПП Сергій Лещенко. «Палій - це людина, роль якого ходити по телеефірах і під маскою «незалежного експерта» просувати тези, які вигідні владі. Про ефірах для нього домовляється Адміністрація президента, вона ж готує тези (так звані темники), які повинні просувати через телеканали найняті ними «експерти» в інтересах Петра Порошенка», - написав депутат.

«Ксенофобія, якою вона є. А ще адміністрації президента треба порекомендувати критерієм християнства і українськості використовувати обсяг вкрадених грошей та уміння брехати не червоніючи», - додає дипломат, керівник громадської організації «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко.

Медіаекперт Отар Довженко тепер закликає журналістів десять разів подумати перед тим, як телефонувати політологу Олександру Палію по коментар. «Агітація за допомогою розпалювання міжнаціональної ворожнечі не має нічого спільного з політичною наукою», - пише експерт.

Журналіст Сергій Щербина на своїй сторінці у Facebook спробував було спитати Палія: «а прем'єр Гройсман, колишній глава АП Ложкін і далі за списком вам ок?». Політолога таке запитання зачепило. Палій оновив своє попереднє повідомлення й написав: «Гройсман - політичний українець. Я йому не заглядав в душу, але мені здається, що він хоче добра Україні. Взагалі, по-моєму, українці - це люди всіх націй і народів, які люблять Україну. Як тільки ти полюбив Україну, ти став українцем. Тому, звичайно, не є українкою людина, яка зраджує Україну з Путіним, і не може бути українцем той, хто називає Україну акторкою німецьких порнофільмів».

Цікаво, що Олександра Палія підтримав колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв, який підтримує Петра Порошенка.

То чи був антисемітизм

«Главком» зателефонував Олександру Палію, аби з перших вуст дізнатися, яку мету він переслідував своєю публікацією. «Президентом має бути винятково політичний українець, тобто людина, яка прив’язана до цієї землі… Так, і Гройсман, і Зеленський можуть бути політичними українцями, але один будує дороги, свого часу був ефективним мером у Вінниці, а інший називає Україну акторкою німецького порнофільму, бере у ворога $3 млн під час війни. По-друге, отримує на свою фірму $41 млн від розкраденого «Приватбанку», - пояснив свою позицію Палій. Він наголосив, що не вважає свою публікацію антисемітським проявом.

Найвідоміші представники єврейської спільноти України в оцінках скандалу дуже стримані. Голова Асоціації єврейських громадських організацій України Йосиф Зісельс в словах, опубікованих політологом, бачить непрямий антисемітизм. «Це опосередкована ксенофобія, опосередкований антисемітизм», - пояснює Зісельс. Але, за його словами, настрої, які сьогодні є в українському суспільстві не відображають зміст публікації. Більше того, моніторинг антисемітських і ксенофобських проявів не дає підстав говорити про збільшення проявів ненависті до якоїсь національності. «Українське суспільство доводить, що йому неважливо, якої національності буде президент. Йому важливо, щоби він був ефективним на шляху реформ. Не думаю, що Зеленський стане президентом, але те, що у нього високий рейтинг і доводить те, про що я сказав вище», - сказав у коментарі «Главкому» Йосиф Зісельс. Він визнає: дуже складно сказати, де проходить межа у висловлюваннях, які можна ідентифікувати як ксенофобські.

Відомий правозахисник, директор Харківського інституту соціальних досліджень, Євген Захаров вважає, що публікація Олександра Палія є скоріше свідченням заскорузлості мислення, аніж антисемітизму. «Це хибна думка, адже в Україні 130 етносів, етнічних груп…, - каже Захаров. – З вимогами до кандидата в президенти, які стосуються етнічного походження я не згодний. Це некоректно і нерозумно». «Багато пишуть, що у Петра Олексійовича (Порошенка) є єврейське коріння, тому це не дуже зрозуміло (поява публікації Палія, - «Главком»). Чи просто Палій не знає цього, чи хоче навпаки вдавати, що це не так? Принаймні так виглядає», - робить висновок Захаров.

«Це поодинокий випадок, який не потрібно узагальнювати», - радить Йосиф Зісельс. Між тим станом на вечір понеділка резонансна публікація у Facebook Олександра Палія набрала близько 500 позитивних лайків і близько 50 дизлайків. Провідні медіа і журналісти уже підхопили цю тему. Сам Олександр Палій вже ніби за мотивами теми написав наступний пост, в якому «вчергове роз’яснює», що не ділить українців за етнічною ознакою. Але це уже не важливо. Адже тепер замість обговорень корупції в «Укроборонпромі», про яку ішлося останні тижні, майже ніхто не говорить. Натомість за два тижні до виборів несподівано вистрілило «єврейське питання».

Михайло Глуховський, «Главком»