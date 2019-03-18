МОЗ встановить граничні ціни на найпопулярніші ліки



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В уряді впевнені, що пацієнти отримають ще більше безкоштовних ліків при лікуванні в стаціонарі

У Національному переліку основних лікарських засобів є близько 60 (з 427) дуже популярних ліків

Міністерство охорони здоров'я встановить граничні ціни на лікарські засоби з Національного переліку, які купуються найчастіше. Про це в понеділок, 18 березня, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

«Для лікарських засобів з Нацпереліку, що найчастіше приймають українці, міністерство встановить граничні ціни. Ця максимально допустима ціна буде залежати від цін на діючу речовину в сусідніх країнах. Подібна модель регулювання цін на ліки вже працює в програмі Доступні ліки і дає позитивні результати», - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в Національному переліку основних лікарських засобів є близько 60 (з 427) дуже популярних ліків.

«І вони (популярні препарати - ред.) в грошовому вираженні складають близько 80% від загального обсягу закупівель в регіонах. Експерти переконані, що введення регулювання саме на ці препарати дозволить медустановам заощаджувати кошти, купувати більше потрібних ліків з Нацпереліку і поза ним. Тому пацієнти отримають ще більше безкоштовних ліків при лікуванні в стаціонарі», - сподіваються в МОЗ.

У відомстві також зазначили, що ціни на 23 діючі речовини вже регулюються через урядову програму реімбурсації Доступні ліки.

«Для ще 30 препаратів МОЗ планує вже в цьому році ввести цінове регулювання за моделлю референтного ціноутворення (порівняння цін на ліки в п'яти сусідніх країнах). Обмеження цін на лікарські засоби буде діяти на закупівлі ліків закладами охорони здоров'я за бюджетні кошти. Модель зовнішнього реферування застосовуватиметься для тих лікарських засобів, ціна на які в Україні вищі, ніж ціни в референтних країнах, і за якими обсяг продажів за рік становить понад 5 млн грн», - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.