На Рівненщині від ускладнень кору померла дитина



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Протягом 11-го тижня 2019 року на кір захворіли 2146 осіб - 1044 дорослих і 1102 дитини

У Рівненській області 16 березня від ускладнень кору померла дитина. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Протягом 11-го тижня 2019 року на кір захворіли 2146 осіб - 1044 дорослих і 1102 дитини. Всього в період з 28 грудня 2018 до 14 березня 2019 кір в Україні захворіли на 30,8 тис. осіб - 13 825 дорослих і 16 969 дітей.

З 1 лютого рівень захворюваності у Львівській області щотижня зменшується в середньому на 10%. У Вінницькій області за 11-й тиждень зареєстрували майже в два рази менше нових випадків кору.

Нагадаємо, всього з початку 2019 року від ускладнень кору померли 11 осіб.

Зазначається, що Львівська область вперше втратила своє лідерство щодо показників захворюваності на кір.

«З 1 лютого рівень захворюваності в області щотижня зменшується в середньому на 10%. У Вінницькій області за 11-й тиждень зареєстрували майже у 2 рази менше нових випадків кору, ніж за попередній. Саме в цих двох областях тривають спецоперації, щоби підвищити рівень охоплення щепленнями і зупинити поширення кору», - зазначили у МОЗ.

Нагадаємо, Україна очолила рейтинг країн світу з «тривожно високою» захворюваністю на кір. За перші два місяці 2019 року в Україні інфіковано понад 24 тисячі людей. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) вказує, що причиною цього є, зокрема «антивакцинувальна кампанія», через що люди відмовляються від щеплень проти хвороб, «яким можна запобігти і які є потенційно смертельними».