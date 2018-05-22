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    Як пластик вбиває все живе. Фото від журналу National Geographic, які шокують

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    Як пластик вбиває все живе. Фото від журналу National Geographic, які шокують

    Найбільшим виробником пластмаси сьогодні є Китай. На його частку припадає понад чверть світової продукції

    Журнал National Geographic запустив інформаційну кампанію проти забруднення екології Planet or Plastic? («Планета або Пластик?»).

    Щоб привернути увагу читачів до проблеми надлишку пластикового сміття у світовому океані журнал вийшов з обкладинкою, на якій поліетиленовий пакет в морі нагадує айсберг.

    Як відзначають представники кампанії, вони прагнуть змінити думки людей щодо надмірного використання пластику. Адже пластикові відходи в океані щороку вбивають мільйони морських тварин. Від нього постраждали майже 700 видів. Також він розпадається на мікрочастинки, які потім з водою і рибою потрапляють у наш організм.

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    Як пластик вбиває все живе. Фото від журналу National Geographic, які шокують
    Як пластик вбиває все живе. Фото від журналу National Geographic, які шокують
    Як пластик вбиває все живе. Фото від журналу National Geographic, які шокують
    Під мостом в Бангладеш родина видаляє етикетки з пластикових пляшок, сортує зелені і прозорі пляшки і продає торговцю брухтом. Збирачі сміття заробляють 100 дол. на місяць.
    Як пластик вбиває все живе. Фото від журналу National Geographic, які шокують
    Як пластик вбиває все живе. Фото від журналу National Geographic, які шокують
    Китай - найбільший виробник пластику. На його долю припадає понад чверть всього обсягу пластика світу
    Як пластик вбиває все живе. Фото від журналу National Geographic, які шокують
    Як пластик вбиває все живе. Фото від журналу National Geographic, які шокують
    Як пластик вбиває все живе. Фото від журналу National Geographic, які шокують
    Як пластик вбиває все живе. Фото від журналу National Geographic, які шокують
    Кожен день після заходу сонця в індійському місті Кальян збирачі сміття починають свої обходи. До них приєднується зграя птахів
    Найбільший переробний завод в Сан-Франциско обробляє від 500 до 600 тонн в день. Один з небагатьох заводів в США, який приймає пакети
    Як пластик вбиває все живе. Фото від журналу National Geographic, які шокують
    Як пластик вбиває все живе. Фото від журналу National Geographic, які шокують
    Як пластик вбиває все живе. Фото від журналу National Geographic, які шокують
    Після збору пластикове сміття відмивають в річці Буріганга, Бангладеш, розстеляють і сушать. Потім його продадуть і перероблять. По всьому світу переробляють менше однієї п'ятої пластикових відходів
    Як пластик вбиває все живе. Фото від журналу National Geographic, які шокують
    По всьому світу щохвилини продають близько мільйона напоїв в пластикових пляшках.
    На японському острові Окінава рак сховався в пластиковій кришці. Люди збирають на пляжі раковини, які зазвичай використовують раки, і залишають після себе сміття.
    Фонтан Сибелес завалений пластиковими пляшками в центрі Мадрида. Минулої осені арт-колектив Luzinterruptus наповнив Сибелес і два інших фонтани 60 тисячами пляшок, щоб привернути увагу до проблеми екології
    Гігантський заводі у Фрипорті, штат Техас, який виготовляє в рік 1,65 млн. тонн поліетилену
    Фото: National Geographic

    Журнал наповнений шокуючими фотографіями тварин і природи, які «потопають» у смітті: лелеки в пластикових пакетах, черепахи в рибальських сітках, поля і океани сміття.

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    «National Geographic документує історію нашої планети протягом 130 років, показуючи читачам по всьому світу захоплюючу красу Землі та загрози, з якими вона зіштовхується. Кожного дня наші дослідники і фотографи наочно свідчать про руйнівний вплив одноразового пластику на наші океани, і ситуація стає все гіршою», - зазначив генеральний директор National Geographic Partners Гері Енн Кналл.

    Якби пластик був винайдений за часів, коли перші поселенці вирушили з Англії до Північної Америки, то залишене ними пластикове сміття, ймовірно, зберігся б і сьогодні, через 400 років.

    «Завдяки тому, що пластик був винайдений тільки наприкінці XIX століття, а його масове використання почалося лише в 1950-х, на сьогодні ми маємо не більше як 9,2 мільярдів тонн пластику, з яким нам потрібно розібратися. З них - 6,9 мільярда тонн припадає на сміття», - пише видання.

    Найбільшим виробником пластмаси сьогодні є Китай. На його частку припадає понад чверть світової продукції, більшу частину якої експортують у світ.

    У National Geographic заявили, що замінили пластикове паковування, в якому раніше надсилали передплатні видання, на паперове.

    Джерело: Gazeta.ua

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