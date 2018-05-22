Як пластик вбиває все живе. Фото від журналу National Geographic, які шокують

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Найбільшим виробником пластмаси сьогодні є Китай. На його частку припадає понад чверть світової продукції

Журнал National Geographic запустив інформаційну кампанію проти забруднення екології Planet or Plastic? («Планета або Пластик?»).

Щоб привернути увагу читачів до проблеми надлишку пластикового сміття у світовому океані журнал вийшов з обкладинкою, на якій поліетиленовий пакет в морі нагадує айсберг.

Як відзначають представники кампанії, вони прагнуть змінити думки людей щодо надмірного використання пластику. Адже пластикові відходи в океані щороку вбивають мільйони морських тварин. Від нього постраждали майже 700 видів. Також він розпадається на мікрочастинки, які потім з водою і рибою потрапляють у наш організм.

Журнал наповнений шокуючими фотографіями тварин і природи, які «потопають» у смітті: лелеки в пластикових пакетах, черепахи в рибальських сітках, поля і океани сміття.

«National Geographic документує історію нашої планети протягом 130 років, показуючи читачам по всьому світу захоплюючу красу Землі та загрози, з якими вона зіштовхується. Кожного дня наші дослідники і фотографи наочно свідчать про руйнівний вплив одноразового пластику на наші океани, і ситуація стає все гіршою», - зазначив генеральний директор National Geographic Partners Гері Енн Кналл.

Якби пластик був винайдений за часів, коли перші поселенці вирушили з Англії до Північної Америки, то залишене ними пластикове сміття, ймовірно, зберігся б і сьогодні, через 400 років.

«Завдяки тому, що пластик був винайдений тільки наприкінці XIX століття, а його масове використання почалося лише в 1950-х, на сьогодні ми маємо не більше як 9,2 мільярдів тонн пластику, з яким нам потрібно розібратися. З них - 6,9 мільярда тонн припадає на сміття», - пише видання.

Найбільшим виробником пластмаси сьогодні є Китай. На його частку припадає понад чверть світової продукції, більшу частину якої експортують у світ.

У National Geographic заявили, що замінили пластикове паковування, в якому раніше надсилали передплатні видання, на паперове.

Джерело: Gazeta.ua