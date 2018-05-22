  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Україна піднялася в рейтингу паспортів світу

    • Розсилка
    Україна піднялася в рейтингу паспортів світу

    Українці можуть відвідувати без візи або за спрощеною процедурою в'їзду 128 країн світу

    Україна продовжує зміцнювати позиції в рейтингу паспортів, який відображає зміни у безвізовому режимі 199 країн і територій світу. Оновлений Індекс паспортів світу опублікований 22 травня компанією Henley & Partners.

    Згідно з новим рейтингом, Японія встановила рекорд за кількістю держав і територій, які громадяни країни можуть відвідувати без візи - 189 напрямків. У лютому 2018 року японці могли в'їжджати без візи до 180 країн, такий же показник був у Сінгапура. Зараз сінгапурський паспорт розділив друге місце з німецьким - 188 країн з «безвіком». На третьому місці опинилися відразу шість країн: Іспанія, Італія, Фінляндія, Франція, Швеція і Південна Корея.

    Об'єднані Арабські Емірати стали країною з найбільш помітним зростанням в Індексі. У квітні країна опинилася на 23-му місці, що на 38 позицій вище у порівнянні з 2008 роком. Китай також демонструє хороші результати: з лютого 2018 року китайський паспорт піднявся з 74-го на 68-ме місце.

    Україна продовжує зміцнювати позиції в рейтингу. За два місяці країна перемістилася з 42-го на 38-е місце і додала 10 держав в список безвізових напрямків, у тому числі Перу і Уругвай. Таким чином, станом на травень 2018 року українці можуть відвідувати без візи або за спрощеною процедурою в'їзду 128 країн світу.

    Громадяни Мальти тепер мають безвізовий доступ до 182 країн, Антигуа і Барбуди - 149 країн, включаючи всю Шенгенську зону.

    «У травні 2018 року в Індекс паспортів були додані 8 нових напрямків для безвізових подорожей (їх число збільшилося до 227), що вплинуло на показники і позиції багатьох країн в рейтингу», - додали в Henley & Partners.

    Джерело: УНІАН

    Читайте також
    Швеція безвізовий режим Південна Корея Японія Китай Франція візи Італія паспорт рейтинг Фінляндія Іспанія українці рекорд Україна ОАЕ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ